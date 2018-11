VIDEO Josè Mourinho scatenato dopo la vittoria contro la Juventus. L’esultanza con la mano all’orecchio

Il Manchester United ha battuto la Juventus per 2-1 nel big match della quarta giornata di Champions League. I Red Devils hanno sofferto allo Stadium, sono andati in svantaggio per merito di un gran gol di Cristiano Ronaldo ma poi negli ultimi dieci minuti gli inglesi sono riusciti a ribaltare l’incontro grazie a una punizione di Mata e alla rete di Pogba. Josè Mourinho si è così preso la sua rivincita personale contro gli odiati rivali bianconeri (scorie di quando guidava l’Inter) e ha esultato in un modo tutto suo portando la mano all’orecchio e facendo il giro dello Stadio. Di seguito il VIDEO dell’esultanza di Josè Mourinho al termine di Juventus-Manchester United 1-2.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGLIGHTS DI JUVENTUS-MANCHESTER UNITED

Mourinho qui chambre les tifosi de la Juve. Mourinhesque. #JuveMUFC pic.twitter.com/fMzpxRe9bn — Fr SerieA Videos (@FRVideos_SerieA) November 7, 2018

🎥 Mourinho qui chambre le stade de Turin ! #JuveMUFC pic.twitter.com/17PwehinKH — La loi du Foot (@laloidufoot) November 7, 2018













Foto: Oleksandr Osipov / Shutterstock.com