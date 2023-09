JosÃ© Mourinho e la “piÃ¹ pazza offerta della storia del calcio”: a cosa si riferisce l’allenatore della Roma?

José Mourinho è intervenuto ai microfoni per la consueta conferenza stampa prepartita del match di domani sera contro il Frosinone, sfida delicatissima per il prosieguo della stagione dei giallorossi in campionato. Con 5 punti conquistati in sei partite, l’avvio della Roma in Serie A è stato il peggiore della storia dei capitolini nella massima serie e, dopo la clamorosa sconfitta con il Genoa al Marassi, i supporter della squadra giallorossa hanno criticato duramente l’operato dello Special One.

Durante un passaggio della conferenza, il tecnico di Setubal ha dichiarato che, durante l’estate appena trascorsa, ha ricevuto un’offerta lavorativa da capogiro, definita dallo stesso allenatore come la “più pazza della storia del calcio“. Non è ignoto che Mourinho è stato contattato da diverse società saudite, le quali avrebbero pagato a peso d’oro il due volte vincitore della Champions League con Porto e Inter già a partire da questa stagione, ingaggiando di fatto il primo nome altisonante al di fuori del campo, eccezion fatta per Roberto Mancini, attuale CT della nazionale saudita.

Mourinho, il quale ha riflettuto parecchio sul trasferirsi in Medio Oriente, come raccontato in un’altra intervista in estate, ha poi deciso di rifiutare la proposta, rimanendo nella capitale d’Italia anche per la stagione in corso, al termine della quale scadrà il contratto con la società giallorossa. Ora l’attenzione del portoghese è tutta focalizzata sulla sfida con il Frosinone, match da non fallire per riaccendere le speranze di rientrare nella corsa per il quarto posto.

