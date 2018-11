Juventus-Manchester United 1-2 Highlights, il VIDEO e i gol della partita. CR7 maestoso, Mata e Pogba la ribaltano

La Juventus ha sconfitto il Manchester United per 1-0 nel big match della quarta giornata di Champions League, ha infilato il quarto successo consecutivo nella massima competizione continentale e ha così conquistato la qualificazione agli ottavi di finale col primo posto nel girone. A decidere la partita è stato un gol fantasmagorico di Cristiano Ronaldo, capace di un micidiale destro al volo che ha sbloccato la partita al 66′ ma in precedenza i bianconeri avevano preso anche un palo con Khedira e una traversa con Dybala, sinonimo di una partita dominata in lungo e in largo. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Juventus-Manchester United 1-0.

GOL CRISTIANO RONALDO (1-0):

GOL MATA (1-1):

🔴⚫️ GOALLLL!!! ⚫️🔴 👏 What a goal! 👌 Untied are level and it’s Juan Mata who bends a superb free kick into the top corner! Juventus 1-1 Manchester United #JUVMNU #JUVMUN #UEFAChampionsLeague #MUFC #Juve #Mata pic.twitter.com/wgXrWIfWgw — Under The Floodlights (@UTF_Sport) November 7, 2018

GOL POGBA (1-2):

⚽ Paul Pogba GOL Juventus 1-2 Manchester United Tüm Goller için • @KramponSport pic.twitter.com/DuMW0o11R4 — via @KramponSport (@GolKrampon) November 7, 2018

PALO KHEDIRA (0-0):

What a chance for Juve😱🔥

S.Khedira

pic.twitter.com/dP02sva23V — World Football (@K000RA2018) November 7, 2018

TRAVERSA DYBALA (0-0):

Si llega a meter eso Dybala… pic.twitter.com/kYKSJ5VAUU — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) November 7, 2018

