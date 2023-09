Quanti soldi spende la Roma? Monte ingaggi elevatissimo, ma i risultati scarseggiano. E lo stipendio di Mourinho…

Un inizio da dimenticare. La Roma si trova poco sopra la zona retrocessione dopo le prime sei partite di Serie A con soli cinque punti conquistati. La vittoria netta con l’Empoli sembrava aver ridato vita ai giallorossi, che ieri però sono crollati al Marassi, al cospetto di un Genoa solido e quadrato. Una quadratura che la squadra di Mourinho, al momento, non ha per nulla. Molto grave, per la terza squadra per monte ingaggi del campionato.

Secondo le stime del portale Capology, la società di Dan Friedkin spende 102 milioni per gli stipendi della rosa, risultando alle spalle della sola Juventus, che tocca quasi 130 milioni, e l’Inter a quota 115. Il giocatore più pagato è Romelu Lukaku, con sette milioni e mezzo netti a stagione, con Paulo Dybala che arriva a quota 6 con bonus compresi.

Sul banco degli imputati anche José Mourinho: lo Special One è, assieme a Massimiliano Allegri, l’allenatore più pagato della Serie A con 7 milioni netti a stagione, distanziando Simone Inzaghi (5,5 milioni) e Stefano Pioli (4 milioni). Tanti, tantissimi per un allenatore che al momento si ritrova vicinissima alla zona retrocessione.

Un esborso che, a inizio stagione, non lasciava presagire una partenza di questo calibro. La Roma dovrà necessariamente rialzarsi, giustificando questo monte ingaggi tra i più alti del nostro campionato. Ma si sa, lo spendere più degli altri non equivale a raggiungere grandi risultati, altrimenti i giallorossi avrebbero combattuto per lo scudetto nelle ultime due annate…

