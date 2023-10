Perché Mourinho non è in panchina in Inter-Roma? Cos’è successo e il motivo dell’assenza

Il ritorno a San Siro per Inter-Roma dei grandi ex, sarà solo a metà. Si, perché nel posticipo delle 18, di domenica 29 ottobre, valido per la 10a giornata della Serie A 2023-2024, ci sarà Romelu Lukaku ma non ci sarà il tecnico dei capitolini Josè Mourinho.

L’uomo che si è reso autore del “Triplete” con i nerazzurri nella stagione 2009-2010 è stato infatti espulso nell’ultima partita della Roma, in Serie A, contro il Monza.

Fatali – se così si può dire – per il tecnico di Setubal sono stati gli ultimi concitati minuti, quando i giallorossi sono riusciti a trovare il gol vittoria della sfida contro i Brianzoli, grazie ad El Shaarawy, scatenando la nervosa reazione della panchina dei monzesi.

Da lì minuti di continui battibecchi con Mourinho che ha perso la calma fino a farsi espellere dall’arbitro del match. Una mossa non azzeccata, che gli costerà lo stop domani, nella sfida italiana contro il suo grande passato.

Foto: Lapresse