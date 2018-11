Valentino Rossi, GP Valencia MotoGP 2018: “Giornata positiva, la moto è migliorata. Posso vincere? Vedremo”

Valentino Rossi può ritenersi soltanto parzialmente soddisfatto al termine delle prove libere del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore, infatti, ha brillato nella seconda sessione concludendo al terzo posto alle spalle di Danilo Petrucci e Marc Marquez ma è rimasto fuori dai migliori 10 nella classifica combinata perché nella FP1 non è riuscito a fare segnare un tempo degno di nota. Il centauro di Tavullia sembra aver comunque trovato un buon set-up con la propria Yamaha ma domani sarà chiamato ad abbassare il proprio tempo nelle prove libere 3 per evitare di dover partecipare alla Q1.



Il nove volte Campione del Mondo è comunque sembrato ottimista: “Oggi è stata una giornata abbastanza positiva, perché nel pomeriggio abbiamo fatto delle modifiche e la moto è migliorata, quindi ero uno di quelli che andavano di più. Da qui a dire che posso lottare per la vittoria, è un po’ difficile, anche perché oggi è solo venerdì. Mi sembra che Marquez vada molto forte, ma anche le Ducati di Petrucci e Dovizioso. L’importante è riuscire a guidare bene, un po’ come in Malesia. Mi trovo piuttosto bene con la moto, quindi magari si può fare una bella gara. Prima di domenica però bisogna pensare a domani mattina. Per prima cosa ci vorranno delle condizioni che ci permettano di migliorare il tempo di oggi. E poi bisogna essere pronti, perché in caso di asciutto bisogna andare forte da subito. Domani mattina è già una prova molto importante“.

Valentino ha preferito non parlare dei test di martedì che strizzano già l’occhio al 2019: “Naturalmente mi piace di più la gara. Sono più concentrato per quella, perché sarebbe bello fare una bella gara per finire il campionato, poi mi gioco il terzo posto con Vinales. Più che altro la gara è prima e poi ci sono i test, che sono importanti, anche se non mi aspetto grandi cose qui e a Jerez. Saranno però test fondamentali per lavorare in vista di febbraio“.

Foto: Valerio Origo