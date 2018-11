Valentino Rossi, GP Malesia MotoGP 2018: “Sono veloce, ottimo inizio”

Valentino Rossi può ritenersi estremamente soddisfatto dopo la giornata di prove libere valida per il GP della Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Il Dottore, infatti, ha chiuso la prima sessione al secondo posto appena dietro ad Andrea Dovizioso e poi nel secondo turno si è concentrato sul passo gara che sembra essere estremamente positivo.

La Yamaha sembra essere rinata, come testimonia la vittoria di Maverick Vinales in Australia, e il centauro di Tavullia sembra molto soddisfatto nelle dichiarazioni post prove libere: “Le sensazioni iniziali sono buone, sono stato veloce e per noi è certamente un buon inizio. Abbiamo lavorato molto per avere più grip al posteriore dopo Phillip Island e le prime sensazioni sono buone, sono stato veloce. Sicuramente un buon inizio. Le gomme? L’anteriore soft è un po’ rischiosa, forse è meglio la media. Per quanto riguarda il posteriore in molti sono riusciti a fare il passo con la soft, che non sembra male. La scelta comunque resta un grande punto interrogativo, così come il meteo. Oggi è stato asciutto, ma qui può piovere da un momento all’altro“.













Foto: Valerio Origo