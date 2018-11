MotoGP, GP Malesia 2018: prove libere 2. Alex Rins è il più veloce, ma Marquez e Miller sono vicini. Ottimo passo per Rossi e Dovizioso

È di Alex Rins (Suzuki) il miglior tempo nel secondo turno di prove libere del Gran Premio di Malesia 2018 della MotoGP. Sul tracciato di Sepang, lo spagnolo è stato in grado di fermare i cronometri sull’1:59.608 con doppia gomma Soft andando a capitalizzare il time attack finale nel migliore dei modi. Nella giornata di domani, infatti, il rischio pioggia è elevato, per cui mettersi nelle prime 10 posizioni già nella FP2 potrebbe garantire di partire della Q2 nelle qualifiche.

Al secondo posto si è classificato Marc Marquez (Honda) anch’esso con doppia gomma Soft a 93 millesimi, mentre a 163 troviamo l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac). Quarta posizione per Maverick Vinales (Yamaha) con un distacco di 194 millesimi dalla vetta, quinta per il nostro Danilo Petrucci (Ducati Pramac) a due decimi, mentre in sesta troviamo Valentino Rossi (Yamaha) a 409 millesimi. Il nove volte campione del mondo, nel corso della seconda sessione di prove libere, è stato in grado di far segnare 2:00.035 con doppia gomma media (non migliorando nella tornata successiva solamente per il traffico di Dani Pedrosa nell’ultimo settore), inanellando poi una notevole serie di giri sul piede del 2:00.4 che fanno capire come la M1 si stia adattando bene alla pista di Sepang. Quando ha montato le gomme Soft per il tentativo conclusivo, il “Dottore” ha migliorato solamente per pochi millesimi, fermandosi sul 2:00.017.

Completano la top ten, Andrea Dovizioso (Ducati) che, dopo aver segnato il miglior tempo nella FP1, si è fermato a 483 millesimi dalla vetta in questo turno, quindi è ottavo il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3) a 551, davanti ad Andrea Iannone (Suzuki) nono a 894, mentre è decimo lo spagnolo Dani Pedrosa (Honda) a 971. Chiude in 13esima posizione, invece, Franco Morbidelli (Honda Eg 0,0 VDS) a 1.373. Jorge Lorenzo (Ducati), non senza sorpresa, ha provato a vedere come si comportava il suo polso dopo le cadute di Aragon e Buriram, dimostrando grande voglia di provarci, nonostante tutto. Il distacco per il maiorchino è notevole, ben 5 secondi, per cui valuterà nelle prossime ore sul da farsi.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP MALESIA MOTOGP 2018

1 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.3 1’59.608

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 323.8 1’59.701 0.093 / 0.093

3 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 321.5 1’59.771 0.163 / 0.070

4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.4 1’59.802 0.194 / 0.031

5 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 324.6 1’59.811 0.203 / 0.009

6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.2 2’00.017 0.409 / 0.206

7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.3 2’00.091 0.483 / 0.074

8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.0 2’00.159 0.551 / 0.068

9 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.7 2’00.502 0.894 / 0.343

10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 324.3 2’00.579 0.971 / 0.077

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 316.1 2’00.829 1.221 / 0.250

12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 326.1 2’00.980 1.372 / 0.151

13 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 317.8 2’00.981 1.373 / 0.001

14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.5 2’01.020 1.412 / 0.039

15 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 318.3 2’01.302 1.694 / 0.282

16 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL Honda 323.1 2’01.561 1.953 / 0.259

17 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 321.3 2’01.684 2.076 / 0.123

18 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 315.6 2’01.743 2.135 / 0.059

19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 323.7 2’01.766 2.158 / 0.023

20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 315.6 2’01.894 2.286 / 0.128

21 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 316.5 2’01.900 2.292 / 0.006

22 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 319.0 2’01.940 2.332 / 0.040

23 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.9 2’02.338 2.730 / 0.398

24 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 317.2 2’04.636 5.028 / 2.298

CLASSIFICA TEMPI COMBINATI DUE SESSIONI

1 Alex RINS Suzuki 1:59.608 FP2

2 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1:59.697 FP1

3 Marc MARQUEZ Honda 1:59.701 FP2

4 Valentino ROSSI Yamaha 1:59.767 FP1

5 Jack MILLER Ducati 1:59.771 FP2

6 Maverick VINALES Yamaha 1:59.802 FP2

7 Danilo PETRUCCi Ducati 1:59.811 FP2

8 Johann ZARCO Yamaha 2:00.159 FP2

9 Andrea IANNONE Suzuki 2:00.502 FP2

10 Aleix Espargarò Aprilia 2:00.552 FP1

