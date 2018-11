Motomondiale, GP Malesia 2018: come vedere in tv prove libere 3 e qualifiche. Dirette, differite e repliche su Sky e TV8

Dopo una prima giornata di prove libere domani le tre classi del Motomondiale scenderanno in pista per le qualifiche del Gran Premio della Malesia 2018, penultimo round della stagione. Nella classe regina il titolo iridato è già stato conquistato aritmeticamente da Marc Marquez in Giappone, mentre in Moto2 e Moto3 saranno decisivi gli ultimi due appuntamenti per stabilire chi succederà nell’albo d’oro a Franco Morbidelli e Joan Mir. Nella categoria intermedia la situazione vede il piemontese Francesco Bagnaia in vantaggio di 36 punti sul rivale portoghese Miguel Oliveira con la grande possibilità di chiudere i giochi a Sepang nel caso in cui arrivasse sul podio a prescindere dal piazzamento del lusitano. In Moto3 la lotta è ancora aperta per tre piloti che si giocheranno tutto in un finale di campionato mozzafiato, con i due azzurri Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi che inseguono l’iberico Jorge Martin rispettivamente a 20 e 12 punti di distanza. In MotoGP andrà in scena l’ennesimo duello tra Andrea Dovizioso (vincitore delle ultime due edizioni della gara malese) e Marc Marquez per il successo di tappa, anche se le Yamaha ufficiali di Valentino Rossi e Maverick Viñales proveranno a confermare i progressi tecnici evidenziati nell’ultimo periodo su un tracciato abbastanza favorevole per le loro caratteristiche.

Il sabato del GP della Malesia verrà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky ai canali Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP, mentre TV8 manderà in onda le qualifiche delle tre classi in differita a partire dalle ore 14 italiane. La diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Sky Go (riservato ai soli abbonati) tramite smartphone, pc o tablet. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle sessioni clou del weekend per non perdervi nemmeno un istante del penultimo round del Motomondiale.

SABATO 3 NOVEMBRE

ore 2.00-2.40 Prove libere 3 Moto3

ore 2.55-3.40 Prove libere 3 Moto2

ore 3.55-4.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 5.35-6.15 Qualifiche Moto3

ore 6.30-7.15 Qualifiche Moto2

ore 7.30-8.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 8.10-8.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 8.35-8.50 Qualifiche 2 MotoGP

Repliche su TV8

ore 14.00 Qualifiche tre classi

Repliche SkySport MotoGP

qualifiche MotoGP: 9.05, 11.45, 14.00, 19.15, 21.00, 00.30

qualifiche Moto2: 15.45, 18.15, 22.45, 01.30

qualifiche Moto3: 12.45, 16.45, 22.00













