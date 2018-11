MotoGP, GP Malesia 2018: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv

Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, è tempo di passare alle qualifiche per il Gran Premo di Malesia 2018. Le tre classi iniziano a battagliare sul filo dei millesimi per strappare la pole position sulla pista di Sepang. Chi sarà in grado di spuntarla? In Moto3, come sempre, Jorge Martin sarà il grande favorito dall’alto delle sue 19 partenze al palo nella classe più leggera, ma il nostro Marco Bezzecchi proverà a non essere da meno. In Moto2, invece, l’equilibrio regna sovrano e sono tanti i possibili pole-man di giornata. Sarà interessante capire chi, tra Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira, approccerà meglio alla gara, mentre nella classe regina tutto sarà il ballo, con Andrea Dovizioso come possibile fuggitivo, e tutti gli altri ad inseguire. Gli orari delle qualifiche di Moto2 e Moto3 saranno decisamente da “sonnambuli”, mentre la MotoGP inizierà con la Q1 alle ore 8.10.

Il sabato del Gran Premio di Malesia sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky, per mezzo dei canali SkySport1 (numero 201) e SkySport MotoGP (numero 208). Per quanto riguarda TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) sono previste repliche delle qualifiche. L’azione sul circuito di Sepang si potrà seguire anche per mezzo di SkyGo (riservato ai soli abbonati) su smartphone, pc o tablet. OASport vi proporrà le DIRETTE LIVE delle sessioni clou dell’evento, per non perdervi nemmeno un istante del penultimo appuntamento stagionale.

PROGRAMMA COMPLETO GP MALESIA 2018

Sabato 3 novembre

ore 2.00-2.40 Prove libere 3 Moto3

ore 2.55-3.40 Prove libere 3 Moto2

ore 3.55-4.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 5.35-6.15 Qualifiche Moto3

ore 6.30-7.15 Qualifiche Moto2

ore 7.30-8.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 8.10-8.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 8.35-8.50 Qualifiche 2 MotoGP

Repliche su TV8

ore 14.00 Qualifiche tre classi

Repliche SkySport1

qualifiche Moto2: ore 9.05, 01.30

qualifiche MotoGP: 11.45,

Repliche SkySport MotoGP

qualifiche MotoGP: 9.05, 11.45, 14.00, 19.15, 21.00, 00.30

qualifiche Moto2: 15.45, 18.15, 22.45, 01.30

qualifiche Moto3: 12.45, 16.45, 22.00

