Tottenham-Inter, come vederla gratis e in chiaro. Orario e programma sulla RAI

Appuntamento fondamentale per i gironi di Champions League per l’Inter. La squadra nerazzurra affronta nella quarta giornata nel raggruppamento B il Tottenham allo stadio di Wembley di Londra. Una sfida davvero importante per la banda di Luciano Spalletti che potrebbe chiudere la pratica per quanto riguarda il passaggio del turno. Andiamo a scoprire come vedere in TV la sfida.

Tottenham-Inter sarà visibile non soltanto su Sky Sport ma anche su Rai 1, dunque in chiaro: match fondamentale per gli uomini di Spalletti, che sperano di ottenere la qualificazione agli ottavi di Champions League, come detto. OASport vi terrà compagnia attraverso la canonica DIRETTA LIVE testuale.

27 novembre

ore 21.00 Tottenham-Inter (Diretta TV su Rai 1)













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: bestino / Shutterstock.com