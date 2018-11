Caruana-Carlsen, Spareggio Mondiale scacchi 2018: data, programma, orario e tv. Il regolamento

Zero vittorie di Magnus Carlsen, zero vittorie di Fabiano Caruana, dodici patte: gli incontri a cadenza classica del match valido per il titolo mondiale di scacchi 2018 si sono conclusi così, senza qualcuno in grado di prevalere sull’altro. La conseguenza è che la sfida non finisce qui, ma ha un’ultima, definitiva coda: gli spareggi a tempo veloce.

Per tre volte lo spettro delle partite rapid si è concretizzato da quando esiste il format su 12 incontri. Nel 2006, Vladimir Kramnik (Russia) e Veselin Topalov (Bulgaria) vi giunsero dopo un match rovente, passato alla storia per lo scandalo del bagno (in pratica, il team del bulgaro ha accusato il russo di andare un po’ troppo spesso a espletare i propri bisogni, nascondendovi invece la possibilità di avvalersi di suggerimenti informatici). La prima partita finì patta, poi Kramnik vinse la seconda, Topalov la terza e ancora Kramnik la quarta e il titolo. Nel 2012, invece, ci arrivarono Viswanathan “Vishy” Anand (India) e Boris Gelfand (Israele), col secondo incontro di spareggio, vinto dall’indiano, a decidere tutto. Storia di due anni fa, invece, è il successo di Carlsen contro Sergej Karjakin (Russia): dopo due patte, sono arrivate due vittorie del norvegese che sono la ragione per cui oggi è in corso la sua battaglia con Caruana.

Magnus Carlsen e Fabiano Caruana si sfideranno negli spareggi a tempo veloce mercoledì 28 novembre dalle ore 16. Il sito ufficiale del torneo offrirà la diretta streaming, mossa dopo mossa, della partita. OA Sport garantirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta di tutti gli incontri di spareggio. Di seguito il calendario delle partite, con annotazioni regolamentari.

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE

SPAREGGI RAPID

Ore 16 – Quattro partite con 25 minuti per giocatore più 10 secondi di incremento ad ogni mossa.

SPAREGGI BLITZ (LAMPO)

A seguire – Se nessuno dovesse prevalere negli spareggi rapid, si giocano due partite con 5′ a testa più 3 secondi di incremento. In caso di parità, si giocano altre due partite blitz, e così via fino all’eventuale quinta coppia di partite.

ARMAGEDDON

A seguire – Se, dopo 14 partite, la parità rimanesse tale, si arriverebbe alla vera ultima partita. L’Armageddon consiste in un incontro in cui il Bianco ha 5 minuti sull’orologio, ma deve obbligatoriamente vincere, e il Nero ne ha 4, ma può anche pattare. Si gioca senza incremento fino alla mossa numero 60, mentre dalla sessantunesima si aggiungono tre secondi. In caso di patta, il Nero viene dichiarato vincitore e dunque Campione del Mondo.