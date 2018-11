Tennis, Ranking WTA (5 novembre): Simona Halep sempre in vetta, Camila Giorgi guida la truppa italiana

Nessuna variazione sostanziale nella top-10 del ranking mondiale del tennis femminile. Il WTA Elite Trophy di Zhuhai, con la vittoria di Ashleigh Barty, non cambia le carte in tavola. In testa c’è sempre Simona Halep, in vetta per la 37esima settimana consecutiva. La 27enne rumena di Costanza, out per un problema alla schiena, ha comunque conservato il suo primato, vantando un vantaggio di 1.046 punti sulla tedesca Angelique Kerber che precede la danese Caroline Wozniacki. Al quarto posto troviamo l’ucraina Elina Svitolina davanti alla giapponese Naomi Osaka ed alla statunitense Sloane Stephens. Chiude l’annata in settima posizione la ceca Petra Kvitova davanti alla connazionale Karolina Pliskova, all’olandese Kiki Bertens e alla russa Daria Kasatkina.

CLASSIFICA WTA – TOP-10

1 Halep, Simona (ROU) 0 6.921 punti

2 Kerber, Angelique (GER) 0 5.875

3 Wozniacki, Caroline (DEN) 0 5.586

4 Svitolina, Elina (UKR) 0 5.350

5 Osaka, Naomi (JPN) 0 5.115

6 Stephens, Sloane (USA) 0 5.023

7 Kvitova, Petra (CZE) 0 4.630

8 Pliskova, Karolina (CZE) 0 4.465

9 Bertens, Kiki (NED) 0 4.335

10 Kasatkina, Daria (RUS) 0 3.415

Sempre numero italiana Camila Giorgi. La 26enne marchigiana si conferma al numero 26 (best ranking) e chiuderà la stagione in questa posizione. Fa uno step indietro Sara Errani, numero 108, mentre perdono quattro posizioni Martina Di Giuseppe, numero 187, una Jasmine Paolini (numero 190) e due Martina Trevisan (numero 195).

CLASSIFICA WTA – ITALIANE TOP-10

26 Giorgi, Camila (ITA) 0 1.800 punti

108 Errani, Sara (ITA) -1 578

187 Di Giuseppe, Martina (ITA) -4 310

190 Paolini, Jasmine (ITA) -1 305

195 Trevisan, Martina (ITA) -2 298

217 Gatto-Monticone, Giulia (ITA) -4 273

231 Grymalska, Anastasia (ITA) -3 258

234 Chiesa, Deborah (ITA) -3 255

302 Rubini, Stefania (ITA) -1 158

313 Pieri, Jessica (ITA) -45 151

348 Brescia, Georgia (ITA) -3 125













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: jctabb / Shutterstock.coms