Tennis, Qualificazioni Next Gen ATP Finals Milano 2018: Raul Brancaccio è l’unica testa di serie a salvarsi

Vanno in archivio i quarti di finale del tabellone cadetto delle Next Gen ATP Finals: disputati oggi i quattro match che dimezzano la truppa italiana al via della caccia per un posto nel tabellone principale, assieme ai Next Gen più forti del pianeta in questa stagione.

L’unica testa di serie a salvarsi oggi è Raul Brancaccio, numero uno, che supera Riccardo Balzerani in quattro set, col punteggio di 4-3(8) 4-0 2-4 4-1. Dopo aver vinto il primo set dopo un lunghissimo tie break. Brancaccio domina il secondo parziale per 4-0, salvo subire la reazione dell’avversario nella terza partita, persa per 2-4. Nel quarto set però ancora una volta non c’è storia ed il numero uno chiude 4-1.

Domani in semifinale sfiderà Enrico Dalla Valle, che nel match forse meno in bilico dell’intera giornata, supera Giovanni Fonio, numero 4 del seeding con un netto 4-2 4-2 4-0. Nelle prime due partite ad essere decisivo è sempre il terzo gioco, dove dalla Valle trova il break che vale il set. Nella terza frazione non c’è storia ed il parziale finisce 4-0.

Nella parte bassa del tabellone la partita più bella e combattuta di giornata con Luca Giacomini che, dopo aver sfruttato il forfait di Moroni per entrare in tabellone, supera al termine di un incontro lottatissimo Andrea Pellegrino, testa di serie numero 3 con lo score di 4-1 4-2 1-4 2-4 4-2. Dopo aver incamerato i primi due parziali, Giacomini si fa raggiungere, ma al quinto set è bravo a trovare il break proprio nel sesto gioco.

Domani si giocherà un posto in finale con Liam Caruana, che approfitta del ritiro di Jacopo Berrettini, testa di serie numero 2, quando però era in vantaggio 4-2 4-2 2-1. Caruana vince il primo set grazie al break nel terzo game, poi nel secondo trova lo strappo nel quinto gioco, proprio quando Berrettini chiama il medical timeout per un problema alla gamba destra. Nel terzo set Caruana trova ancora il break nel terzo gioco e Berrettino, praticamente fermo in campo, decide di ritirarsi.

Risultati odierni

Brancaccio (1) b. Balzerani 4-3(8) 4-0 2-4 4-1

Dalla Valle b. Fonio (4) 4-2 4-2 4-0

Giacomini b. Pellegrino (3) 4-1 4-2 1-4 2-4 4-2

Caruana b. J.Berrettini (2) 4-2 4-2 2-1 rit.

Accoppiamenti semifinali

Brancaccio (1) c. Dalla Valle

Giacomini c. Caruana













Foto: Paolo Bona / Shutterstock