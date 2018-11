Tennis, Novak Djokovic contrario alla nuova Coppa Davis e alla World Team Cup: “Non è sostenibile per noi giocatori”

Novak Djokovic, numero 1 del mondo e impegnato nelle ATP Finals 2018 a Londra, espone il proprio pensiero sui cambiamenti della stagione 2019. A detta del serbo infatti il nuovo format della Coppa Davis e l’introduzione della World Team Cup nel 2020, andranno a congestionare un calendario già ricco di impegni e conseguentemente la gestione per i tennisti sarà ulteriormente complicata.

“La questione della Coppa Davis e della World Team Cup è molto delicata. Abbiamo la stagione più lunga di tutti gli sport e stiamo aggiungendo ancora più tornei. Dobbiamo concentrarci sulla qualità e non sulla quantità“, ha detto Nole, aggiungendo: “Nei prossimi due anni avremo due eventi molto simili nel format a sei settimane di distanza. Se penso che questo sia positivo per il nostro sport? Onestamente no. Potrebbe essere un’altra opportunità di lavoro per noi, ma penso che non sia sostenibile“, la chiosa del n.1 del ranking.













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock