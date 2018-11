Tennis, Karolina Pliskova non giocherà la finale di Fed Cup per infortunio

Karolina Pliskova non sarà in campo con la sua Repubblica Ceca nella finale di Fed Cup 2018. A bloccarla, non un solo problema, ma due: uno strappo muscolare al polpaccio di piccola entità e un guaio al polso. Per questa ragione, la numero uno del Paese ha preferito fermarsi invece di rischiare la stagione 2019.

Al posto della Pliskova entra in squadra la doppista Barbora Krejcikova, che affiancherà dunque Petra Kvitova, Barbora Strycova e Katerina Siniakova. Lo stato delle cose non dovrebbe cambiare molto, poiché la Repubblica Ceca ha ancora i favori del pronostico contro gli Stati Uniti, in campo con Danielle Collins, Sofia Kenin, Alison Riske e la numero 15 del mondo in doppio Nicole Melichar. Tuttavia, le ceche non devono sottovalutare l’impegno, perché nonostante l’assenza di Stephens, Keys ed entrambe le Williams, la squadra americana allestita non ha nulla a che spartire col più famoso caso di fuggi fuggi generale da una finale (Russia 2013, contro l’Italia): le tre singolariste sono numero 35, 52 e 63 del mondo, e non vengono certo alla O2 Arena di Praga per fare presenza.













