Tennis, Finale Coppa Davis 2018: Francia-Croazia 0-1, Borna Coric domina in tre set contro Jeremy Chardy

Il primo punto della finale di Coppa Davis 2018 è della Croazia. Sulla terra rossa di Lille va in scena una prestazione scintillante di Borna Coric, che supera in tre set Jeremy Chardy con il punteggio di 6-2 7-5 6-4 in due ore e sedici minuti di gioco e regala il vantaggio alla sua Nazionale. Il numero dodici del mondo è sempre stato in controllo della partita, mentre il transalpino, nonostante il supporto dei tanti tifosi, non è mai sembrato in grado di mettere in difficoltà l’avversario.

Il primo game della partita è subito decisivo. Chardy va sul 40-0 e ha sette palle per chiudere il game, ma complice anche due doppi falli perde incredibilmente il servizio alla terza palla break. Coric ha la tattica perfetta per mettere in crisi il francese, rispondendo profondo e continuando a spostarlo da un angolo all’altro. Il croato fa malissimo al transalpino, trovando numerosi vincenti ed il numero dodici del mondo conquista i successivi tre giochi addirittura a zero e scappa sul 4-0. Chardy si sblocca nel quinto game, ma ormai è troppo tardi per ribaltare la prima frazione, che si chiude in favore di Coric per 6-2.

Nel secondo set il croato è ancora il primo ad avere delle palle break in suo favore. Nel terzo game Chardy deve fronteggiarne tre, ma con il servizio riesce a salvarsi. Il francese ha l’occasione per dare una svolta alla sua partita, ma non sfrutta le due palle break nel quarto game. I problemi per Chardy nei propri turni di servizio, però, proseguono e nel settimo gioco il transalpino salva ancora due palle break. Il break è comunque nell’aria e alla fine Coric riesce a strappare il servizio all’avversario nell’undicesimo gioco. Il numero due di Croazia tiene poi la battuta a zero, chiude 7-5 e si porta due set a zero.

Coric sta dominando, da fondo sbaglia veramente pochissimo e dall’altra parte c’è uno Chardy che non riesce a trovare contromisure. La partita gira in maniera definitiva nel terzo game del terzo set: il transalpino commette un doppio fallo sullo 0-30 e praticamente consegna il break al croato. Neanche l’improvvisa richiesta di medical timeout da parte di Coric sul 4-3 in suo favore, cambia l’inerzia della partita. Il croato è perfetto nei propri turni di servizio e al secondo match point chiude sul 6-4.

Tra poco scenderanno in campo Jo-Wilfried Tsonga e Marin Cilic. Il numero sette del mondo ha la grande occasione di portarsi sul 2-0 e di avvicinare la sua Croazia alla seconda Coppa Davis, mentre dall’altra parte tutta la Francia si affida ad un giocatore crollato al numero 249 del mondo, ma che sa esaltarsi in questo tipo di situazioni e che può davvero diventare il salvatore della squadra padrone di casa.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Action Sports / Shutterstock