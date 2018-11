Tennis, ATP Finals 2018: definito il quadro dei partecipanti. Dominic Thiem e Kei Nishikori gli ultimi due qualificati a Londra. C’è l’incognita Nadal

Il Masters 1000 di Parigi-Bercy, in corso di svolgimento sul cemento francese, era l’ultimo appuntamento funzionale alla qualificazione per le ATP World Tour Finals, in programma alla “O2 Arena” di Londra dall’11 al 18 novembre. Le Finals del tennis maschile, riservate ai migliori otto giocatori del mondo secondo la Race to London, hanno ormai preso forma. Saranno infatti Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Kevin Anderson, Marin Cilic, Dominic Thiem e Kei Nishikori a prendere parte allo spettacolo.

Sulla carta il giapponese avrebbe dovuto guardare da casa i match londinesi ma la rinuncia dell’argentino Del Potro, a causa di una frattura alla rotula destra, ha aperto le porte al nipponico. Il tennista asiatico grazie anche alla vittoria di Thiem contro il croato Borna Coric a Parigi ha visto svanire l’ultima insidia per la conquista della qualificazione al Masters. Teoricamente, infatti, il croato avrebbe dovuto vincere il torneo e sperare in un’uscita di scena di Kei prima dei quarti per essere a Londra. Una lotta che ha visto escluso anche John Isner, anch’egli in lizza per un posto ma la sconfitta contro il russo Karen Khachanov ha estromesso Long John dall’appuntamento britannico.

Attenzione però a quello che potrebbe decidere Nadal. Lo spagnolo si è ritirato dall’ultimo 1000 dell’anno per un problema agli addominali e quindi una sua possibile rinuncia alle Finals mettere in corsa proprio Isner che, in questa graduatoria di “riserve”, precede Coric e il nostro Fabio Fognini, sconfitto negli ottavi di Parigi-Bercy da Federer. Di seguito la Race to London:

1. Novak Djokovic 7.625 punti (qualificato – Parigi-Bercy)

2. Rafa Nadal 7.480 punti (qualificato – situazione da verificare)

3. Roger Federer 5.840 (qualificato – Parigi-Bercy)

4. Juan Martin Del Potro 5.300 (infortunato – stagione chiusa)

5. Alexander Zverev 5.085 (qualificato – Parigi-Bercy)

6. Kevin Anderson 4.310 (qualificato – Parigi-Bercy)

7. Marin Cilic 4.050 (qualificato – Parigi-Bercy)

8. Dominic Thiem 3.715 (qualificato – Parigi-Bercy)

9. Kei Nishikori 3.300 (qualificato – Parigi-Bercy)

————————————–

10. John Isner 3.155 (Parigi-Bercy – eliminato)

11. Borna Coric 2.480 (Parigi-Bercy – eliminato)

12. Fabio Fognini 2.315 (Parigi-Bercy – eliminato)













Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com