Taekwondo, French Open 2018: Giuseppe Foti nei -55 kg e Antonio Falco nei -59 kg ottimi terzi nella giornata dedicata agli junior

Terzo e ultimo giorno di gare presso lo Stadio Pierre de Coubertin di Parigi per il French Open 2018 di taekwondo. La giornata di oggi era interamente dedicata alle categorie junior con ben 14 azzurri impegnati. Giuseppe Foti nei -55 kg e Antonio Falco nei -59 kg, entrambi classe 2003. hanno conquistato due eccellenti terzi posti lasciando intravedere ottime prospettive per il futuro. Vediamo nel dettaglio i risultati della giornata, categoria per categoria.

Erano tre gli italiani in gara nei -55 kg. Giuseppe Foti è riuscito a raggiungere la semifinale superando al primo turno il francese Djessim Akkar per 29-9 e avendo la meglio nel secondo incontro sullo spagnolo Ruben Vicente Fernandez, con il punteggio di 21-20. Nella sfida per la finale, l’azzurro è stato sconfitto per 15-2 dal norvegese Kristian Storsul Borgen, che nei quarti aveva già eliminato Giulio Della Torre con il punteggio di 23-3 (al primo turno l’italiano aveva superato il francese Kais N’Kounkou per 37-34). Il terzo azzurro in gara, Samuele Corda, si è fermato anch’egli nei quarti dopo aver avuto la meglio al primo turno sul francese Ryles Attout per 24-19. Nella sfida per l’accesso alla zona medaglie, Corda è stato costretto al ritiro contro il croato Vito Jelic, poi terzo insieme a Foti. Nella sfida per il primo posto il norvegese Borgen ha superato lo spagnolo Ivan Soriano Bacete con un netto 29-5.

Due azzurri in gara nei -59 kg. Poco fortunata l’avventura di Francesco Romeo, sconfitto al primo turno dal croato Kevin Cesljar con un rotondo 16-0. Ottimo percorso invece per Antonio Falco che ha superato prima il greco Antonios Andreopoulos (29-22), quindi il belga Ilias Adahchour nel quarto di finale (30-17). In semifinale l’azzurro si è arreso per 29-26 di fronte al francese Cyrian Ravet, capace poi di conquistare la vittoria del torneo sconfiggendo in finale l’americano Philip El Chemali con il punteggio di 22-21. Sul terzo gradino del podio insieme a Falco, lo spagnolo Hugo Arillo Vazquez.

Anche nei -63 kg erano presenti due azzurri. Davide Miceli si è ritirato nel primo incontro contro il belga Sohail Amal. Lorenzo Glaviano invece si è fermato ai piedi del podio cedendo nei quarti di finale contro il kazako Bekzhan Nusnalim con un netto 26-4. Nei primi due incontri l’italiano aveva sconfitto il belga Niel Williams (25-16) e il francese Adrien Weitzel (16-15). Il successo è andato al francese Pablo Saez, che in finale ha avuto la meglio su Nusnalim con il punteggio di 20-18. Terzo posto per lo spagnolo Pablo Patino Pombal e per il serbo Nikola Loncar.



Eliminazione nei quarti anche per l’unico italiano in gara nei -68 kg, Simone Baliva, sconfitto per 27-19 dal francese Elias Ibisi dopo l’ampio successo nel primo turno con il francese Ayman Djezzaz (32-6). Vittoria per il serbo Dusan Bozanic, secondo posto per il belga Noa Hanique, terzi Ibisi e il portoghese Diogo Rafael Alves Da Costa.

Fuori invece al primo incontro anche Giuseppe Guarna nei -73 kg. L’azzurro è stato sconfitto dallo spagnolo Unai Silva Pazos per 30-26. Ad imporsi in finale è stato il marocchino Youssef Boatris, che ha sconfitto il britannico Camran Hassan per 16-15, mentre al terzo posto hanno chiuso Pazos e il francese Tristan Elaroui.

Ultimo azzurro in gara Fabio Ceresoli nei +78 kg, eliminato al primo turno dallo spagnolo Andreu Perez Campos (9-3), poi vincitore del torneo sul connazionale Moises Herrera Agudo. Terza posizione per il tedesco Mohamed Diab e per l’iberico Daniel Corrales Ferreiroa.

In campo femminile, Maria Buccheri nei -52 kg è stata subito sconfitta dalla spagnola Natalia Heras Gazquez per 9-4. La vittoria è andata alla tedesca Laura Goebel. Seconda la croata Viktorija Besednik e terze la kazaka Liana Kushkeyeva e la spagnola Alicia Rodriguez Marquina.

Nei -55 kg eliminata al primo turno Giulia Cotturone, dalla francese Aya Gouzmir per 26-23. Marianna Bianco ha invece vinto il primo incontro contro la francese Pauline Ribeira con il punteggio di 12-1, ma si è arresa nettamente nel quarto contro la tedesca Katarina Borrmann per 24-3. La belga Lies Vicca ha poi sconfitto in finale la costaricana Neshi Lee Lindo Alvarez, mentre la spagnola Sara Gacio Cendal e la Borrmann hanno completato il podio.

L’ultima azzurra in gara, Aliah Angel Palma nei -59 kg, non è andata oltre il primo turno cedendo per 19-5 contro la spagnola Anastasia Ignatyev Sabourova, poi seconda. Successo per la francese Kanelya Carabin, terzo posto per la canadese Leonarda Andric e per la brasiliana Giovanna Schardosin.

Tre le categorie femminili senza italiane presenti. Nei -63 kg ha trionfato la statunitense Skylar Farrell, secondo posto per la francese Maimouna Mendy e terzo posto per la kazaka Nuray Khussainova e per l’indiana Priyanka Patel. Nei -68 kg si è imposta la statunitense Alena Viana sulla canadese Yasmine Kermiche, mentre la spagnola Carlota Zanoni Piaget e la polacca Elize Zbrzezna hanno chiuso sul terzo gradino del podio. Infine, nei +68 kg, la vittoria è andata alla francese Si’Ann Sulpice-Timothee che ha sconfitto in finale la brasiliana Ana Morais, mentre al terzo posto si sono classificate la tedesca Laura Trifkovic e la statunitense Hannah Keck.













roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITA