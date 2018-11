Taekwondo, Croatia Open 2018: Vito Dell’Aquila si impone nei -58 kg, ottimo terzo posto per Simone Alessio nei -74 kg

Nel fine settimana, in contemporanea con i Campionati Europei Under 21, si è svolto a Zagabria il 24° Croatia Open di taekwondo. Il torneo era di categoria G-1 e assegnava dunque punti per il ranking mondiale. Buona prestazione degli atleti azzurri che conquistano un eccellente successo con Vito Dell’Aquila nei -58 kg e un’ottima terza posizione con Simone Alessio nei -74 kg. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati degli italiani in gara.

Il grande protagonista è stato ancora una volta Vito Dell’Aquila. Il 18enne pugliese ha confermato tutto il suo talento conquistando il primo successo della carriera nei -58 kg e portando a casa punti importantissimi in ottica qualificazione olimpica. L’azzurro (attualmente n.52 del mondo nella categoria) ha superato agevolmente nei primi due turni l’austriaco Rahmad Abdali e il brasiliano Joao Miguel Neto e ha poi sconfitto in semifinale il belga Mourad Abdel Laachraoui (n.15 al mondo) con il punteggio di 31-25. In finale Dell’Aquila ha avuto la meglio sul serbo Dmitrij Nagajev con un netto 15-3. Sul terzo gradino del podio anche l’altro atleta belga Anass Zbairi Akour.



Ottima prestazione anche per Simone Alessio che conquista il suo primo podio a livello senior nei -74 kg. Bellissima vittoria dell’atleta azzurro al secondo turno (al primo aveva sconfitto 23-14 il brasiliano Reinaldo Casemiro Da Costa Neto) contro lo spagnolo Daniel Quesada Barrera (n.10 del ranking mondiale) con il punteggio di 15-12. Nei quarti di finale Alessio ha superato l’austriaco Shander Shinwary con un rotondo 19-1 per poi arrendersi soltanto in semifinale contro il turco Muhammed Emin Yildiz per 6-7. La vittoria è andata al serbo Nikola Djurdjevic, mentre in terza posizione insieme all’azzurro si è piazzato un altro serbo, Damir Fejzic.

Erano poi presenti altri tre azzurri in gara. Antonio Flecca nei -63 kg è stato eliminato al primo turno dall’austriaco Abouzar Saberi con il punteggio di 14-17. Un po’ di delusione per Daniela Rotolo nei -67 kg, sconfitta 6-9 al primo incontro dall’olandese Birsen Kuzucanli, atleta ampiamente alla portata dell’azzurra. Nella stessa categoria era in gara anche Natalia D’Angelo che ha superato al primo turno la serba Natalija Calic per 13-12, ma ha dovuto arrendersi di fronte all’ungherese Rebeka Furedi (n.26 al mondo) con il punteggio di 3-5.













Foto: FITA