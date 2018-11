Superbike, Marco Melandri rimane in sella! Guiderà la Yamaha GRT nel Mondiale 2019

Marco Melandri proseguirà la propria avventura nel Mondiale Superbike e il prossimo anno sarà in sella alla Yamaha del team GRT che entra nel massimo circuito dopo aver sfiorato il titolo Supersport con Lucas Mahias. Il romagnolo era rimasto a piedi dopo la rottura del suo rapporto con la Ducati e sembrava addirittura vicino al ritiro come aveva sibilato un paio di settimane fa dopo il GP del Qatar che aveva concluso la stagione ma fortunatamente è riuscito a trovare un accordo con la scuderia di Iwata che si affida dunque a un pilota esperto per ben figurare nella rassegna iridata riservata alle derivate di serie.

Il 36enne, che in carriera ha vinto anche il Mondiale 250 nel 2002, potrà contare sugli stessi materiali in possesso al team ufficiale Yamaha (per cui corrono Michael van der Mark e Alex Lowes) e dunque ci sono tutte le possibilità per ben figurare e per puntare in alto. Ad affiancare Marco Melandri ci sarà Sandro Cortese, 28enne tedesco passato agli onori della cronaca per il suo trionfo nella Moto3 nel 2012 e che è reduce dal successo nel Mondiale Supersport.













Foto: Valerio Origo