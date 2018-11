Secondo weekend dedicato agli sport invernali che vorranno prendersi le luci della ribalta. Saranno ancora il pattinaggio artistico e lo short track protagonisti, specialità pronte a regalare emozioni speciali e iniziare a farci assaporare la maestria delle discipline sul ghiaccio.

Sport Invernali, il calendario e gli orari della settimana 6-11 novembre. Programma e tv

La copertura di questi eventi sarà garantita dal canale ISU in streaming e molto probabilmente da Eurosport che metterà a disposizione anche il servizio Eurosport Player. Inoltre OASport metterà seguire con la massima attenzione gli eventi per darvi conto dei risultati.

PATTINAGGIO ARTISTICO

Partendo dall’esibizione di grazie e maestria si disputerà NHK Trophy 2018, quarta tappa del Grand Prix 2018. Si preannuncia grande spettacolo a Hiroshima (Giappone) dove si affronteranno alcuni dei migliori interpreti di questo sport: tra gli uomini ad esempio spicca Shoma Uno, al femminile spazio a Satoko Miyahara ed Elizaveta Tuktamysheva, tra le coppie di artistico spiccano Zabiiako/Enbert, nella danza show di Papadakis/Cizeron. Ci sarà anche il nostro Matteo Rizzo dopo il quarto posto di Skate America.

VENERDÌ 9 NOVEMBRE

06.20-07.28 Coppie – Short program

08.10-09.44 Femminile – Short program

11.05-12.39 Maschile – Short program

SABATO 10 NOVEMBRE

04.45-06.06 Danza – Rhythm dance

06.35-07.54 Coppie – Free program

08.40-10.30 Femminile – Free program

11.30-13.20 Maschile – Free program

DOMENICA 11 NOVEMBRE

03.30-05.02 Danza – Free dance

SHORT TRACK

Venendo allo short track, il secondo round della Coppa del Mondo (9-11 novembre) sarà sull’anello ghiacciato di Salt Lake City (Stati Uniti) dove i pattini veloci sono pronti a partire. In casa Italia non ci sarà Arianna Fontana, che non è rimasta per niente soddisfatta della scelta della federazione di affidare la guida tecnica del settore femminile ad Anthony Barthell ed è entrato in lotta proprio con i massimi dirigenti della FISG. La valtellinese chiedeva che Anthony Lobello, sicuramente tra i protagonisti della sua cavalcata all’oro olimpico fosse inserito nel progetto con un ruolo importante. Sarà presente Martina Valcepina, che diventa la punta di diamante per l’Italia, con l’obiettivo di provare a conquistare una finale nei suoi amati 500m e di giocarsi il podio.

VENERDI 9 NOVEMBRE

Orario ancora da decidere: qualifiche 500m, 15000m e staffetta

SABATO 10 NOVEMBRE

dalle 16.00: Ripescaggi 500m e 1500m

dalle 20.30: Finali 500m e 1500m, semifinali staffetta donne, uomini e mista, batterie 1000m

DOMENICA 11 NOVEMBRE

dalle 16.00: Ripescaggi seconda prova 500m e 1000m

dalle 20.00: Finali seconda prova 500m, 1000m e staffetta













Foto: Renzo Brico