Sport invernali, calendario e orari di domenica 25 novembre. Come vedere tutte le gare in tv e streaming

Oggi domenica 25 novembre si entra nel vivo della stagione invernale, ci aspetta un’autentica abbuffata con le gare degli sport della neve e del ghiaccio. Si preannuncia un grande divertimento, ci sarà da divertirsi in ogni angolo del pianeta perché si gareggia a tutto tondo, dal Giappone agli USA in una giornata infinita. Riflettori puntati in particolari modo su USA e Canada con lo slalom femminile di Killington e il superG maschile di Lake Louise: show nella nostra prima serata.



In mattinata spazio allo sci di fondo con la Coppa del Mondo a Ruka, in programma 10 km e 15 km a tecnica classica. Previste anche le gare delle altre discipline nordiche sempre in Finlandia. Da non dimenticarsi le gare di speed skating in Giappone e la Coppa del Mondo di slittino con il singolo maschile e le varie prove sprint.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle gare di oggi (domenica 25 novembre) per quanto riguarda gli sport invernali. DIRETTA LIVE scritta su OA Sport integrale per seguire tutti gli sport, previsti anche i live tematici di sci alpino e sci di fondo.

DOMENICA 25 NOVEMBRE;

06.30 SPEED SKATING (Coppa del Mondo a Tomakomai) – Division A: 1000 m (maschile e femminile), 3000 m (femminile), 5000 m (maschile), team sprint (maschile e femminile)

09.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo a Ruka) – Prova a squadre, HS 142

10.15 SLITTINO (Coppa del Mondo a Igls) – Singolo maschile, prima manche

10.45 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo a Ruka) – 10 km tecnica classica (femminile)

11.50 SLITTINO (Coppa del Mondo a Igls) – Singolo maschile, seconda manche

12.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo a Ruka) – 15 km tecnica classica (maschile)

13.30 SLITTINO (Coppa del Mondo a Igls) – Singolo maschile, prova sprint

14.05 SLITTINO (Coppa del Mondo a Igls) – Singolo femminile, prova sprint

14.50 SLITTINO (Coppa del Mondo a Igls) – Doppio, prova sprint

15.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo a Ruka) – Prova a squadre, 4×5 km

16.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo a Killington) – Slalom (femminile), prima manche

17.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo a Ruka) – HS 142

19.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo a Killington) – Slalom (femminile), seconda manche

20.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo a Lake Louise) – SuperG (maschile)













Foto: Paola Castaldi