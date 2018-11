LIVE Sport Invernali, DIRETTA domenica 25 novembre: Lollobrigida terza sui 3000m! Fischnaller all’attacco nello slittino. Occhio a Innerhofer in superG

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali (oggi domenica 25 novembre): la stagione della neve e del ghiaccio entra ufficialmente nel vivo, oggi ci aspetta una giornata davvero campale e ricchissima, una full immersion che durerà dalle prime luci dell’alba fino alla seconda serata. Spazieremo per diverse discipline e faremo letteralmente il giro del Pianeta per non perderci nemmeno un minuto di questo sabato appassionante e avvincente, faremo una vera e propria scorpacciata di sport per introdurci al meglio nella stagione più fredda che è ormai iniziata.



L’Italia si gioca delle carte estremamente importanti: nel superG maschile ci proveranno Christof Innerhofer e Dominik Paris dopo il podio di ieri in discesa, Dominik Fischnaller vuole battere un colpo nello slittino, Francesca Lollobrigida ci riprova nello speed skating. Spazio anche alla 10 km e 15 km di sci di fondo, al salto con gli sci e alla combinata nordica.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali (oggi domenica 25 novembre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di questa avvincente giornata, seguiremo tutti gli sport e le gare in programma. Si inizia alle ore 08.00. Buon divertimento a tutti.

