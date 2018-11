Speed skating, Coppa del Mondo Tomakomai 2018: team sprint femminile superlativo! Le azzurre sfiorano il successo e sono seconde in Giappone

Una giornata che non sembra finire mai quella del Tomakomai Highland Sports Center, sede della seconda tappa di Coppa del Mondo di speed skating a Tomakomai in Giappone. Dopo il fantastico podio di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri, arrivano ancora dal settore femminile le soddisfazioni più belle per l’Italia. Nel team sprint femminile, infatti, le azzurre Lollobrigida, Francesca Bettrone e Noemi Bonazza hanno concluso in seconda posizione, rivaleggiando fino all’ultimo metro con l’Olanda per il successo finale e giungendo ad appena due centesimi dalle forti tulipane.

Con una chiusura di alta qualità della “Lollo“, le italiane si sono portate ad un battito di ciglia dai Paesi Bassi, vittoriosi in 1’32″100. Resta comunque la bontà della prestazione del terzetto tricolore che, reduce dal quarto posto di Obihiro, coglie un risultato di pregevolissima fattura sul ghiaccio nipponico, rilanciando le proprie quotazioni in vista delle competizioni future. A completare la top-3 troviamo la selezione canadese (1’32″810).













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI SPEED SKATING

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo facebook Francesca Lollobrigida