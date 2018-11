Speed skating, Francesca Lollobrigida terza nei 3000 metri in Coppa del Mondo! La consacrazione di una stella!

Non ci sono dubbi. La seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di speed skating a Tomakomai (Giappone), rimarrà nel cuore di Francesca Lollolobrigida. La pattinatrice laziale, seconda nella mass start e quinta nei 1500 metri ad un soffio dal podio ieri, si è confermata quest’oggi nei 3000 metri. L’azzurra infatti ha saputo centrare il podio in questa distanza, giungendo terza con il tempo di 4’13″472. Una prestazione di alto livello, considerando quali atlete la “Lollo” è riuscita a battere: la russa Natalia Voronina (quarta), medaglia di bronzo nei 5000 metri ai Giochi Olimpici di PyeongChang (Corea del Sud) e la coppia olandese composta da Antoinette de Jong e da Ireen Wust, seconda e terza ai Giochi nei 3 km.

Un riscontro che conferma come la nostra portacolori abbia compiuto uno step in avanti importante, frutto di una preparazione concentrata maggiormente sulla tecnica. La distribuzione dello sforzo è stata ottimale e il naturale calo delle ultime tornate non l’ha privata di un riscontro considerevole che la fa entrare di diritto nell’élite della specialità.

Francesca può essere considerata, infatti, una delle atlete più complete del roster internazionale che nelle competizioni europee e mondiali potrà farsi valere non esclusivamente nella prova di gruppo. Per la cronaca il successo è andato alla canadese Isabelle Weidemann (4’10″185), autrice del nuovo record del tracciato, a precedere di 2″82 la ceca Martina Sablikova (argento olimpico nei 5000 metri a PyeongChang) e di 3″28 la Lollobrigida.













Foto: profilo facebook Francesca Lollobrigida