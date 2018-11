Sollevamento pesi, Mondiali 2018: programma, orari e tv di sabato 3 novembre. Tutti gli azzurri in gara

Dopo una giornata che ha regalato all’Italia la prima medaglia della rassegna iridata con il bronzo di Mirco Scarantino, i Mondiali 2018 di sollevamento pesi in corso di svolgimento ad Ashgabat (Turkmenistan) continuano con una terza giornata in cui verranno assegnati altri tre titoli. L’unico azzurro in gara sarà Mirko Zanni, il quale va a caccia di uno storica conferma sul podio mondiale nel gruppo B dei 67 kg maschili, dopo aver conquistato il bronzo di strappo ai Mondiali 2017 di Anaheim. Tutte le gare sono visibili in diretta streaming sul sito della IWF (la Federazione Internazionale), mentre Olympic Channel mostrerà a partire dalle ore 13.00 le competizioni che assegneranno i titoli iridati nei 49 e 55 kg femminili e 61 kg maschili. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato della terza giornata dei Mondiali 2018 di sollevamento pesi, con gli orari italiani delle gare.

SABATO 3 NOVEMBRE

4.00 73 kg maschile – Gruppo C

6.00 67 kg maschile – Gruppo B (Mirko Zanni)

8.00 55 kg femminile – Gruppo B

10.25 49 kg femminile – Gruppo A

13.25 61 kg maschile – Gruppo A

15.55 55 kg femminile – Gruppo A

18.00 59 kg femminile – Gruppo C













