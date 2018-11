Sollevamento pesi, Mondiali 2018: Chen Lijun si aggiudica il titolo nei -67 kg maschili. Mirko Zanni 6° nello strappo

La quarta giornata dei Campionati del Mondo 2018 di sollevamento pesi in corso ad Ashgabat (Turkmenistan) si è aperta con la vittoria del cinese Chen Lijun nella categoria -67 kg maschile, ottenuta con un ampio margine rispetto alla concorrenza. Il 25enne asiatico è stato molto competitivo in entrambe le parti di gara, portando a casa un argento di strappo con 150 kg ed un oro di slancio con 182 kg concludendo con un grande vantaggio di nove lunghezze sul connazionale Minhao Huang nella classifica combinata. Chen ha firmato il nuovo record del mondo standard di totale con 332 kg, mentre il podio è stato completato da Huang con 323 (oro di strappo con 152 kg) e dal venezuelano Julio Ruben Mayora Pernia con 322 (terzo nello strappo a 147 kg). Nella seconda parte di gara sono saliti in cattedra l’uzbeko Doston Yokubov (argento di slancio con 180 kg) e il colombiano Oscar Albeiro Figueroa Mosquera (bronzo di specialità con 178), i quali non sono però riusciti a colmare completamente il gap accumulato nello strappo per salire sul podio di totale.

Mirko Zanni, che aveva gareggiato ieri nel gruppo B di categoria, ha visto sfumare il sogno di un incredibile conferma sul podio iridato di strappo classificandosi sesto con 140 kg (fallendo l’ultima prova da 143) distante 7 kg dalla terza piazza occupata dal venezuelano Mayora Pernia. Il nativo di Pordenone è stato superato da molti atleti nel totale ed ha terminato la rassegna iridata in 12^ posizione con 305 kg (165 di slancio), ma con la consapevolezza che non sarebbe bastato nemmeno ripetere la prestazione di Anaheim per andare a medaglia in una nuova categoria davvero molto competitiva.













Foto: FIPE