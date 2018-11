Slittino, Coppa del Mondo Igls 2018: vittorie a Geisenberger, Kindl e Steu/Koller. Piazzamenti nella top-10 per gli italiani

Si chiude con le prove sprint il programma della prima tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale in quel di Igls.



Singolo maschile

Il campione del mondo Wolfgang Kindl, che proprio su questo catino si era andato a prendere l’oro iridato della specialità, non sbaglia e si prende il successo davanti al pubblico di casa. Seconda posizione e primo podio in carriera per la sorpresa russa: Aleksandr Gorbatcevich, che con il pettorale 3 trova un tempo eccezionale (soli 3 centesimi dal vincitore). Terzo è il detentore della sfera di cristallo Felix Loch, a 101 millesimi. Seguono il vincitore della prova classica Johannes Ludwig ed il campione olimpico David Gleirscher. Non una gran prestazione per Dominik e Kevin Fischnaller: i cugini chiudono rispettivamente in ottava e decima piazza, piuttosto staccati dalle posizioni di rilievo.

Doppio

Due su due per gli austriaci Steu/Koller, profeti in Patria ancora una volta. Davvero sorprendente il doppio austriaco che va a prendersi anche la sprint precedendo i russi Yuzhakov/Prokhorov, staccati comunque di 59 millesimi. A completare il podio i campioni olimpici Wendl/Arlt, deludenti nella gara classica di ieri: per i tedeschi 86 millesimi di ritardo. Subito dietro i lettoni Sics/Sics e i detentori della sfera di cristallo Eggert/Benecken. Un solo doppio azzurro al via: Rieder/Rastner sono settimi, a due decimi dalla vetta.

Singolo femminile

Arriva subito la doppietta per Natalie Geisenberger che sembra intenzionata a lasciare solo le briciole alle avversarie. Attenzione però a Julia Taubitz: la classe 1996 si candida ad essere la prima rivale della connazionale, plurititolata. Per la giovanissima teutonica seconda piazza d’onore in due giorni, anche oggi vicinissima alla Cannibale: 22 millesimi di ritardo. Cambia l’atleta sul terzo gradino del podio, ma è sempre tripletta per la nazionale padrona della disciplina: c’è nella top-3 Dajana Eitberger. A completare la top-5 Summer Britcher (USA) e Birgit Platzer (Austria). In casa Italia positiva la settima posizione di Andrea Voetter che, sommata alla quinta di ieri, va a completare un week-end davvero eccellente.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Paola Castaldi