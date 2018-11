Slittino, Coppa del Mondo Igls 2018: Steu-Koller profeti in Patria, quinti Rieder-Rastner. Grave errore per Nagler-Malleier

Si parte con una sorpresa nella prima prova del doppio nella Coppa del Mondo 2018-2019 di slittino. Si attendeva il consueto dominio tedesco, invece sono i padroni di casa Thomas Steu e Lorenz Koller ad aggiudicarsi la gara d’esordio, precedendo i tedeschi Toni Eggert e Sascha Benecken di 180 millesimi ed i russi Vladislav Yuzhakov e Iurii Prokhorov di 282. Sul budello di Igls-Innsbruck gli slittinisti hanno fatto enorme fatica, con una pista che si è dimostrata decisamente insidiosa, con la curva 9 nella quale molti hanno commesso errori pesanti.

Quarta posizione per i lettoni Kristens Putins e Imants Marcinkevics a 409, mentre al quinto posto troviamo Ludwig Rieder e Patrick Rastner che si confermano dopo la prima manche e si fermano a 2 millesimi dai baltici. Sesti i fratelli lettoni Andris e Juris Sics a 492, settimi i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt che, dopo una prima discesa negativa, risalgono diverse posizioni e limitano i danni. Completano la top ten i polacchi Wojciech Jerzy Chmielewski e Jakub Kowalewski a 538, mentre chiudono in nona posizione i tedeschi Robin Johannes Geueke e David Gamm a 585, ed in decima gli statunitensi Chris Mazder e Jayson Terdiman a 672.

Completano la prova in 17esima posizione Ivan Nagler e Fabian Malleier dopo una prima manche da incubo chiusa all’ultimo posto (due gravi errori, il primo in partenza), mentre non completano la seconda discesa Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner che sbagliano pesantemente e finiscono la loro gara disarcionati dallo slittino, con una discreta dose di paura.

La prima manche aveva visto il miglior tempo della coppia austriaca Steu/Koller in 39.793 con appena 3 millesimi su Eggert/Benecken e 33 su Yuzhakov/Prokhorov. Quarta posizione per i lettoni Putins/Marcinkevics a 130, quinta per i nostri Ludwig Rieder/Rastner a 188, sesta per Chmielewski/Kowalewski a 237, settima per Geueke/Gamm a 249, ottava per Mazder/Terdimann a 293, nona per Emanuel Rieder/Kainzwalder a 304, decima per Kashkin/Korshunov a 309, 11esima per Wendl/Arlt che, dopo una serie incredibile di errori, chiudono a 347. Stesso discorso per Walker/Snith, 12esimi a 368 e Sics/Sics a 374. Prima manche disastrosa per Nagler/Malleier che, con un clamoroso errore in fase di spinta, concludono all’ultimo posto con 2.295 dalla vetta.

Foto: Italia slittino 2 Margit Dengler