Slittino, Coppa del Mondo Igls 2018: prima tappa positiva per l’Italia. Podio per Fischnaller, tanti buoni piazzamenti

Prima tappa per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale in quel di Igls che sorride subito ai colori azzurri: un podio e tanti piazzamenti di rilievo per la squadra guidata da Armin Zoeggeler che dimostra subito di essere pronta a disputare una stagione da protagonista. La stella, ovviamente, è Dominik Fischnaller: il nativo di Bressanone sembra aver messo nel dimenticatoio l’estrema delusione del quarto posto olimpico (soli due millesimi a dividerlo dalla medaglia), il riscatto proverà ad arrivare proprio in questo quadriennio che porterà ai Giochi di Pechino 2022.

Proprio nel singolo maschile, grazie a Fischnaller, arriva l’unico podio tricolore della settimana: una spettacolare seconda piazza per l’azzurro su un catino che, come detto anche nelle dichiarazioni post gara, è uno dei preferiti dall’altoatesino (qui vinse nel 2015 e andò a medaglia ai Mondiali nel 2017). Una bellissima rimonta nella seconda run, dopo una prima discesa con qualche imperfezione: si è dovuto arrendere solamente al tedesco Johannes Ludwig, abile a sfruttare una fase di spinta superiore a tutti gli avversari. Da sottolineare anche la partenza positiva del cugino di Dominik, Kevin Fischnaller, ottavo a fine gara. Nella sprint è mancato qualcosa, con i Fischnaller che si sono piazzati rispettivamente ottavo e decimo.

La grande sorpresa è quella al femminile. Il quinto posto di Andrea Voetter ha aperto le danze in quel di Innsbruck e non può che aver dato entusiasmo a tutto il clan tricolore, visto che è stato il miglior risultato dell’altoatesina in carriera: una spettacolare rimonta nella seconda run (era addirittura decima dopo la prima), frutto di una discesa veramente pulita e veloce. Il podio (tutto teutonico, con la vittoria della solita Geisenberger che poi si è ripetuta anche nella sprint) non era neanche così distante. La crescita è davvero costante: ci si può aspettare qualche altro risultato di rilievo da Voetter in futuro. Non una giornata positiva invece per Sandra Robatscher che sbaglia in entrambe le run e finisce lontanissima.

Nel doppio aria di cambiamenti per l’Italia che si affida soprattutto agli ormai veterani Rieder/Rastner: il duo altoatesino, sul podio l’anno scorso in terra austriaca, non riesce a ripetersi ma conquista comunque due ottimi piazzamenti. Quinti nella gara classica, settimi nella sprint: a sorpresa entrambe le vittorie sono andate agli austriaci Steu/Koller. Tanti errori per gli altri doppi tricolori: i giovanissimi Nagler/Malleier sbagliano nettamente nella prima run (praticamente in fase di partenza) e pregiudicano la gara, vistose sbavature anche per Rieder/Kainzwaldner.













