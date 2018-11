Slittino, Coppa del Mondo Igls 2018. Dominik Fischnaller: “Mi piace molto questa pista. Sono contento della fase di partenza”

Esordio più che positivo per Dominik Fischnaller nella Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale in quel di Igls. Un secondo posto, primo podio stagionale, per l’azzurro nella gara classica del singolo maschile, poi un’ottava piazza nella sprint, che valgono la terza posizione nella classifica generale parziale. Può ritenersi più che soddisfatto l’altoatesino, spesso e volentieri al top sul budello austriaco.

“Igls è sempre stato un tracciato adatto alle mie caratteristiche. Mi piace molto guidare qui, ogni volta ci sono tanti tifosi e amici che vengono a tifarmi perché siamo a nemmeno un’ora di strada da casa mia. Avevo detto alla vigilia della gara che il mio obiettivo in questa stagione è rimanere sempre con i migliori, ma è molto difficile perché basta un piccolo errore per perdere molte posizioni perché l’equilibrio è veramente incredibile. Sapevo al termine della prima manche che avrei avuto del margine e nella seconda sono stato ancora più attento. Sono contento anche della fase di partenza, il lavoro estivo ha dato risultati migliori” le parole dell’azzurro alla FISI.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Paola Castaldi