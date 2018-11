Pattinaggio artistico, Warsaw Cup 2018: Lucrezia Beccari trionfa nel singolo femminile. Daniel Grassl domina nel maschile. Super Italia in Polonia!

Prosegue la striscia di risultati positivi per l’Italia del pattinaggio artistico. sul ghiaccio della Towar II di Varsavia (Polonia), impianto che ha ospitato la gara internazionale Warsaw Cup 2018, Lucrezia Beccari e Daniel Grassl si sono imposti nella categoria del singolo, rispettivamente Junior e Senior.

Nell’individuale Junior femminile Lucrezia Beccari ha conquistato agilmente la vetta con il punteggio di 137.04, guidando entrambi i segmenti di gara grazie a due programma di buon livello. Positivo lo short (nonostante il passaggio a vuoto del doppio axel e di un triplo flip chiamato sottoruotato) con l‘ottima esecuzione della combinazione triplo lutz/doppio toeloop e del triplo, della serie di passi e delle trottole. Qualche imprecisione nel programma libero, caratterizzato comunque da elementi importanti come il triplo rittberger e la combinazione doppio axel/doppio toeloop. Dopo la terza posizione ottenuta alla Golden Bear di Zagabria arriva dunque un altro importante risultato per la pattinatrice di Franca Bianconi, pronta a fare il suo esordio in categoria Senior ai prossimi Campionati Nazionali in programma a Trento dal 13 al 16 dicembre. Alle spalle del talento azzurro si sono piazzate rispettivamente l’atleta del Taipei Mandy Chiang (seconda con 133.46) e Cheuk Ka Kahlen Cheung (Hong Kong, terza con 127.07)



Nel singolo maschile della massima categoria Daniel Grassl ha letteralmente dominato la gara, sbaragliando la concorrenza a colpi di salti quadrupli. L’altoatesino allenato da Lorenzo Magri ha dimostrato ancora una volta una grande padronanza con il quadruplo lutz, ben atterrato nello short insieme al triplo axel e alla combinazione triplo lutz/triplo toeloop. Buono anche il programma libero in cui, dopo l’ennesimo buon quadruplo lutz completato della stagione, l’atleta ha realizzato il quadruplo rittberger (chiamato sottuoruotato) con step out e altri importanti elementi come la combinazione triplo lutz/triplo toeloop. Nonostante una caduta sul triplo axel, Grassl è stato l’unico atleta a scavalcare quota 200 punti nel totale, guadagnando 217.91 punti. A distanza siderale si è piazzato al secondo posto il pattinatore del Taipei Chih-I Tisao (192.86) davanti all’australiano Andrew Dodds (terzo con 191.30).

Preziosa quarta posizione infine in categoria Senior femminile per l’azzurra Chenny Paolucci, autrice di due segmenti di gara notevoli (di particolare fattura lo short, pattinato in modo pulitissimo) con cui ha conquistato 133.50 punti cedendo il passo alla russa Anastasiia Guliakova (prima con 178.32), all’australiana Kailani Craine (seconda con 150.24) e alla pattinatrice di casa Elzbieta Gabryszak (terza con 141.03).

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE JUNOR FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Lucrezia BECCARI ITA 137.04 1 1 2 Mandy CHIANG TPE 133.46 2 2 3 Cheuk Ka Kahlen CHEUNG HKG 127.07 4 3 4 Enja RUOKONEN FIN 120.62 7 4 5 Smilla SZALKAI SWE 113.35 3 6 6 Oceane PIEGAD FRA 112.57 5 5 7 Amelia ZUREK POL 100.99 6 11 8 Magdalena ZAWADZKA POL 99.80 10 7 9 Essi KORPI FIN 98.07 9 9 10 Maryia SALDAKAYEVA BLR 97.07 8 10 11 Palina SALANEKA BLR 96.69 11 8 12 Wilma BROVALL SWE 85.05 15 12 13 Chelsea VERHAEGH NED 84.78 12 14 14 Maria KUDLA POL 81.60 16 13 15 Zuzanna MEDELA POL 78.76 14 15 16 Celina SUDNIK POL 77.85 13 16

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE SENIOR MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Daniel GRASSL ITA 217.91 1 1 2 Chih-I TSAO TPE 192.96 2 3 3 Andrew DODDS AUS 191.30 5 2 4 Nicky OBREYKOV BUL 185.32 4 6 5 Ihor REZNICHENKO POL 182.65 6 5 6 Micah TANG TPE 177.55 8 8 7 Luc MAIERHOFER AUT 177.45 7 9 8 Lucas BRITSCHGI SUI 177.21 10 4 9 Nurullah SAHAKA SUI 176.79 3 11 10 Landry LEMAY FRA 172.42 9 10 11 Illya SOLOMIN SWE 171.66 12 7 12 Tim HUBER SUI 162.24 14 12 13 Michael NEUMAN SVK 159.26 11 14 14 Natran TZAGAI SWE 149.21 13 17 15 Lukasz KEDZIERSKI POL 148.79 20 13 16 Jordan DODDS AUS 147.40 15 15 17 Eryk MATYSIAK POL 147.11 16 16 18 Harrison Jon-Yen WONG HKG 142.48 17 18 19 Joshua ROLS FRA 137.16 18 20 20 Krzysztof GALA POL 133.66 19 19 21 Adonis Wai Chung WONG HKG 123.63 21 21 22 Remington Deion BURGHART AUT 106.37 22 22

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE SENIOR FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Anastasiia GULIAKOVA RUS 178.39 1 1 2 Kailani CRAINE AUS 150.24 3 2 3 Elzbieta GABRYSZAK POL 141.03 2 4 4 Chenny PAOLUCCI ITA 133.50 4 5 5 Julia SAUTER ROU 131.69 15 3 6 Yasmine Kimiko YAMADA SUI 128.38 5 7 7 Natasja REMSTEDT SWE 123.65 6 11 8 Nikola RYCHTARIKOVA CZE 122.99 8 8 9 Katie POWELL GBR 121.57 9 9 10 Josefin TALJEGARD SWE 121.21 16 6 11 Antonina DUBININA SRB 121.02 7 10 12 Shaline RUEGGER SUI 119.07 10 12 13 Greta MORKYTE LTU 118.12 11 13 14 Hanna KIVINIEMI FIN 114.18 14 14 15 Aneta JANICZKOWA CZE 106.75 13 16 16 Isabelle PAULSON SWE 103.90 20 15 17 Katsiaryna PAKHAMOVICH BLR 102.94 17 19 18 Oliwia RZEPIEL POL 99.67 12 22 19 Romana KAISER LIE 98.54 19 18 20 Agnieszka REJMENT POL 98.21 21 17 21 Sarah Isabella BARDUA NZL 93.78 22 21 22 Alina SUPONENKO BLR 91.44 23 20 WD Victoria HUBLER AUT 18

Foto: ISU Figure Skating