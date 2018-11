Slittino, Coppa del Mondo Igls 2018: Dominik Fischnaller parte forte ed è secondo! Bene anche Kevin, ottavo

Inizia con un podio brillante la Coppa del Mondo di slittino 2018-2019 per l’Italia. A Igls (Austria) Dominik Fischnaller è giunto secondo nel singolo maschile, preceduto solo dal tedesco Johannes Ludwig. Il 25enne di Maranza ha messo in carniere il ventesimo piazzamento nella top3 della carriera, peraltro su una pista storicamente amata, dove vinse nel 2015.

A fare la differenza è stata la fase di spinta, nella quale Ludwig ha accumulato un vantaggio importante che è riuscito a gestire senza particolari sbavature alla guida. Il teutonico, al secondo successo individuale della carriera, ha preceduto di 98 millesimi il nostro portacolori. Per Fischnaller i rimpianti maggiori riguardano la prima frazione, chiusa al quinto posto dopo aver commesso un errore evidente in uscita dal labirinto. Una correzione che, con ogni probabilità, potrebbe essersi rivelata decisiva in chiave vittoria. Nella seconda manche l’altoatesino ha effettuato una discesa pulita che gli ha consentito di recuperare tre posizioni ed agguantare un risultato fondamentale per il morale. A questo punto l’azzurro potrà andare a caccia di un altro piazzamento di rilievo nella sprint che si disputerà tra pochi minuti.

Il podio è stato completato dall’austriaco Wolfgang Kindl, autore di una rimonta pazzesca dalla 18ma piazza grazie al miglior tempo nella discesa conclusiva. Il padrone di casa, giunto a 0.144 dalla vetta, ha beffato per soli 11 millesimi il connazionale e campione olimpico David Gleirscher, quarto.

Una seconda manche costellata da errori in serie è costata cara al russo Semen Pavlichenko, in testa a metà gara e poi retrocesso fino alla quinta posizione.

Solo sesto il fuoriclasse tedesco Felix Loch, appena davanti al connazionale Chris René Eissler. Positiva ottava piazza per Kevin Fischnaller. L’altoatesino aveva fatto registrare lo stesso tempo del cugino Dominik nel corso della prima manche, non riuscendo tuttavia a ripetersi nella seconda con alcune sbavature che lo hanno obbligato a rincorrere la linea ideale. Comunque un avvio discreto, considerando il gap pesante che Kevin paga ancora in termini di spinta rispetto alla concorrenza.













Foto: Paola Castaldi