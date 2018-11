Slittino, Coppa del Mondo 2019: Nagler-Malleier guidano la nidiata di giovani talenti azzurri. Attenzione anche alle ragazze

Nuova stagione per quanto riguarda lo slittino su pista artificiale: scatta nel week-end, sul catino austriaco di Igls, la Coppa del Mondo. Nove appuntamenti per assegnare la sfera di cristallo: l’Italia punta ad un ruolo da protagonista, in un nuovo quadriennio che porterà alle Olimpiadi di Pechino del 2022. Il punto di riferimento della squadra guidata da Armin Zoeggeler sarà ovviamente Dominik Fischnaller: per il nativo di Bressanone c’è voglia di riscattare la delusione del podio mancato per pochissimo a PyeongChang. Oltre all’altoatesino però ci sono tanti giovani azzurri che stanno crescendo e che sono pronti a spiccare il volo.

Su tutti il doppio guidato da Fabian Malleier ed Ivan Nagler. Gli azzurrini (rispettivamente 20 e 19 anni) si sono stabilizzati nel massimo circuito internazionale dopo aver dominato in lungo e in largo nelle categorie giovanili (proprio l’anno scorso si sono laureati campioni del mondo juniores). Da subito hanno fatto vedere grandissime qualità in Coppa del Mondo piazzandosi spesso e volentieri in top-10 e dando spettacolo anche alle Olimpiadi di PyeongChang dove sono giunti in settima posizione. Per loro anche una vittoria nel team relay.

Anche nei singoli c’è spazio per alcuni giovani che stanno crescendo bene e sono pronti ad entrare in pianta stabile nel massimo circuito internazionale (si stanno già allenando con la squadra di Coppa). Tra gli uomini Leon Felderer, Felix Schwarz e Lukas Gufler sono i prospetti più importanti. Tanta curiosità al femminile, con alcune ragazze della squadra giovanile che hanno già provato l’ebrezza della Coppa del Mondo. Nadia Falkensteiner, Verena Hofer, Marion Oberhofer e Nina Zöggeler, figlia di Armin, sono tutte pronte al salto di qualità nelle prossime stagioni.













Foto: Paola Castaldi