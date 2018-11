Slittino, Coppa del Mondo 2019: i favoriti del doppio. Sarà ancora sfida a due Toni Eggert-Tobias Wendl?

La Coppa del Mondo di slittino 2018-2019 prende il via ufficiale nel corso del prossimo weekend. Si correrà a Igls, in una tappa storica del calendario, nella quale inizieremo a capire chi si presenterà nel migliore dei modi alla nuova stagione. Si scenderà in pista anche per la prima prova del doppio e, in questa categoria, si può sin da ora avere una prima idea di chi potranno essere i favoriti per la conquista della Coppa di Cristallo. Su tutti, ovviamente, i tedeschi Toni Eggert e Sascha Benecken che, per usare un pallido eufemismo, hanno letteralmente dominato l’ultima stagione conquistando 10 successi e due secondi posti nelle 13 gare disputate. La coppia, comandata dal formidabile Toni Eggert, dunque, parte con i favori del pronostico. Il 30enne nato a Suhl vanta una palmares assolutamente scintillante con 3 titoli iridati nel doppio (2014-2015, 2016-2017 e 2017-2018) ai quali ha aggiunto una medaglia di bronzo a PyeongChang 2018, 3 titoli mondiali e ben 46 vittorie in Coppa del Mondo totali su 81 podi.



Chi potrà, quindi, opporsi allo strapotere dei campioni in carica? In prima fila, ovviamente, si schierano i connazionali Tobias Wendl (classe 1987) e Tobias Arlt che, nella scorsa annata, hanno chiuso alle spalle di Eggert/Benecken con 911 contro i 1170 dei primi della classe. Wendl è un campione che non ha certo bisogno di presentazioni, dall’alto delle sue quattro medaglie d’oro olimpiche, ma sulla lunga distanza Eggert riesce a farsi preferire. La seconda coppia tedesca è stata in grado di vincere in una sola occasione, a Whistler, ma sono stati in grado di salire sul podio ben nove volte in totale. Attenzione anche alla terza coppia teutonica composta dal 26enne Robin Geueke e da David Gamm che, dopo il sesto finale della scorsa Coppa del Mondo (nella quale sono saliti sul podio in quattro occasioni) proveranno a crescere ulteriormente, per mettere in discussione la leadership interna.

Oltre ai soliti tedeschi chi cercherà di puntare al bersaglio grosso saranno gli austriaci Peter Penz e Georg Fischer, terzi un anno fa con 836 punti totali, un successo, cinque secondi posti ed un terzo, ed i fratelli lettoni Andris e Juris Sics. Il duo ha chiuso in crescendo la passata stagione e proverà a ribadirlo anche in questo 2018/2019.

E gli italiani? Al via avremo Ludwig Rieder/Patrick Rastner che, dopo aver fatto esperienza possono puntare a qualche bella prestazione e, perchè no, anche a qualche podio in questa Coppa del Mondo (iniziando proprio da Igls dove dodici mesi fa si piazzarono al secondo posto), quindi Ivan Nagler/Fabian Malleier che hanno dimostrato di poter emergere nelle poche gare disputate, mentre vedremo l’esordio assoluto della coppia Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner che, per questo motivo, sarà una vera e propria incognita. Questi ultimi saranno costretti a passare dalle qualificazioni della Nations Cup per poter accedere alle gare della Coppa del Mondo.

Le previsioni della stagione sono state ampiamente fatte, vedremo sin da questo weekend se verranno confermate, o meno, con i tedeschi a guidare il gruppo, mentre gli italiani vogliono provare a farsi largo in un campionato quanto mai equilibrato ad altissimi livelli.

Foto: Rieder-Rastner slittino Paola Castaldi