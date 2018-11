Short track, Coppa del Mondo 2018-2019: ottimo inizio azzurro a Calgary. Brillano Dotti e Confortola, squalifica e riscatto per Valcepina, staffette in semifinale

A Calgary è cominciata la Coppa del Mondo 2018-2019 di short track. Una prima giornata dedicata completamente alle batterie delle gare individuali (due prove dei 500m, 1000m e 1500m) e delle staffette (femminile, maschile e la nuova mista).

C’era grande attesa in casa Italia per Martina Valcepina, che, vista l’assenza di Arianna Fontana, è diventata la leader della squadra azzurra e anche la principale carta da medaglia. La valtellinese è stata squalificata nella prima prova dei 500m, ma si è subito rifatta nella seconda prova, vincendo la sua batteria e centrando l’accesso ai quarti di finale. Ottime indicazioni nella distanza più breve sono arrivate anche da Nicole Botter Gomez (nella prima serie) e Cynthia Mascitto (nella seconda), con entrambe che si sono qualificate per i quarti. Eliminate, invece, Arianna Valcepina ed Elena Viviani.

Ottime prestazioni per le azzurre anche nei 1500m con Cynthia Mascitto ed Arianna Sighel seconde nelle loro rispettive batterie e che hanno centrato in questo modo la qualificazione alle semifinali. Purtroppo non è andata allo stesso modo nei 1000m con l’eliminazione in batteria della stessa Sighel, di Botter Gomez e Viviani.

Sono stati Tommaso Dotti e Yuri Confortola i protagonisti azzurri in campo maschile. Davvero ottime le prestazioni dei due pattinatori italiani, che hanno centrato la qualificazione ai quarti di finale dei 1000m e soprattutto alle semifinali dei 1500m.

Meno fortuna, invece, per i velocisti azzurri nelle due prove dei 500 metri. Nessun italiano è riuscito ad accedere ai quarti di finale, con le eliminazioni di Andrea Cassinelli, Mattia Antonioli, Davide Viscardi e Marco Giordano.

E’ andata in semifinale anche la staffetta femminile. Il nuovo quartetto composto da Martina Valcepina, Cynthia Mascitto, Arianna Valcepina ed Arianna Sighel ha concluso al terzo posto la loro batteria dietro Corea del Sud e Giappone, ma è stato ripescato grazie al secondo miglior tempo tra le terze classificate.

Sono andati in semifinale anche gli azzurri della staffetta maschile. Il quartetto (Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Andrea Cassinelli e Mattia Antonioli) ha chiuso al secondo posto dietro la superfavorita Corea del Sud, usufruendo anche della squalifica della Russia.

C’era poi la grande novità della staffetta mista e purtroppo l’Italia si è fermata subito in batteria. La squadra composta da Davide Viscardi, Marco Giordano, Elena Viviani e Nicole Botter Gomez ha chiuso al terzo posto, molto lontano da Corea del Sud ed Ungheria.













Foto: Renzo Brico