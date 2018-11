Sci freestyle, Coppa del Mondo Big Air 2019: Gremaud e Ruud trionfano a Modena

A Modena si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Big Air, disciplina di sci freestyle. L’Italia aveva purtroppo dovuto salutare la competizione in qualifica con il grave infortunio di Igor Lastei e l’eliminazione di Silvia Bertagna, detentrice della Sfera di Cristallo che si è dovuta accontentare dell’ottava posizione.

Al femminile ha festeggiato Mathilde Gremaud, 18enne svizzera che si è imposta con 172.50 punti e torna così al successo nel circuito dopo 18 mesi (nel febbraio 2017 trionfò a Quebec City) ma nel frattempo aveva conquistato l’argento nello slopestyle alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Doppietta elvetica grazie anche a Sarah Hoefflin (160.25 per la Campionessa Olimpica di slopestyle), terza piazza per la tedesca Kea Kuehnel (159.00). La canadese Elena Gaskell (oggi quarta) sale in testa alla classifica con 41 punti di vantaggio sulla statunitense Caroline Claire e 50 sulla Gremaud, Bertagna quarta a 68 lunghezze di ritardo.

La gara maschile si è decisa sul filo dei centesimi, per la precisione 75 cioè quelli che separano il norvegese Birk Ruud (178.25) dallo statunitense Alexander Hall (177.50). Lo scandinavo torna al successo dopo un anno e mezzo (a marzo 2017 si impose nella gara casalinga di Myrkdalen-Voss) e ha la meglio sull’americano che in carriera ha già vinto nello slopestyle. A completare il podio lo svizzero Andri Ragettli, grande favorito della vigilia che si è dovuto accontentare della terza piazza (173.75) dopo il trionfo di settembre a Cardrona. Lo stesso Ragettli si conferma in testa alla classifica generale con 10 punti di vantaggio su Ruud.













Foto: Shutterstock