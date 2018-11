Sci freestyle, Coppa del Mondo Big Air 2019: grave infortunio di Lastei a Modena, Bertagna out in qualifica

Oggi si disputa la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Big Air, disciplina di sci freestyle. A fare da scenario alla gara è Skipass Modena dove è stata montata la rampa più grande di sempre in Italia ma purtroppo il turno di qualificazione non ha sorriso ai nostri colori: Igor Lastei si è infatti procurato la frattura scomposta della clavicola destra e verrà operato nei prossimi giorni.

C’era grande attesa su Silvia Bertagna, ma la detentrice della Sfera di Cristallo è stata purtroppo eliminata: l’azzurra ha concluso in ottava posizione, fuori dalle migliori sei che si giocheranno la vittoria nella finale in programma dalle ore 17.00. Silvia si è fermata a 66.75, servivano i 71 punti dell’austriaca Lara Wolf per passare il turno. A giocarsi la vittoria saranno le svizzere Mathilde Gremaud (91.25), la norvegese Johanne Killi (90.40), la canadese Elena Gaskell (84.50), l’elevetica Sarah Hoefflin (82.25), la tedesca Kea Kuehnel (80.00).

Al maschile si qualificano: gli svizzeri Kai Mahler e Fabian Boesch (91.50 per entrambe), gli statunitensi Alexander Hall (90.75) e Colby Stevenson (87.50), gli svedesi Henrik Harlaut (90.00) e Jesper Tjader (88.75), i canadesi Alex Beaulieu-Marchand (90.50), il neozelandese Finn Bilous (89.75), il norvegese Birk Ruud (89.25), il favorito svizzero Andri Ragetlli (88.25).













Foto: Pier Colombo