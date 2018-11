Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka. Federico Pellegrino: “Puntavo alla finale, ma ci sono segnali positivi”

Bicchiere mezzo pieno per Federico Pellegrino dopo la sprint a tecnica classica di Ruka, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo. Il valdostano è purtroppo stato eliminato in semifinale, l’azzurro puntava a un risultato di lusso sulla neve finlandese ma purtroppo non è riuscito ad accedere all’atto conclusivo.



La nostra punta di diamante ha tracciato un bilancio della situazione rilasciando delle dichiarazioni alla Fisi: “Sin dalla scelta della batteria nei quarti puntavo alla finale, per cui ho scelto il percorso solito, abbastanza rischioso nei quarti ma che mi avrebbe garantito maggiori energie in caso di qualificazione alla finale. L’anno scorso qui mi trovavo nella parte bassa del tabellone ed ero arrivato in finale senza energie, stavolta avevo optato per una scelta diversa. Avevo buone sensazioni in qualifica, ho sempre chiesto agli skimen sci che garantissero una tenuta in salita a discapito della velocità in piano, però in semifinale rispetto agli avversari ero un po’ troppo indietro all’imbocco della salita e ho trovato traffico nel momento della risalita. Sono nuovamente nella top-ten della specialità e fiducioso per quando si tornerà ben presto nelle sprint a tecnica libera, come piacciono a me. Voglio fare i complimenti alle nostre ragazze che hanno fatto delle gran belle cose, il primo bilancio a livello di squadra non può che essere positivo“.

Soddisfatto anche il DT Marco Selle: “Buona la prima ma poteva andare anche meglio. Ero convinto che le ragazze arrivassero a qualificarsi e speravo pure in una finale. Scardoni se andava tutto dritto poteva farcela, ma ha dimostrato di essere cresciuta. Qualche rammarico per Laurent, che si è spenta nell’ultima parte ma ha raggiunto il risultato a cui puntava in questa occasione. Pellegrino ha scelto di avere sci con ottima tenuta a scapito della scorrevolezza. Ha speso molto nell’ultima semifinale dove è rimasto imbottigliato, sapeva che un risultato del genere ci poteva stare. A livello di squadra sono soddisfatto: su cinque ragazzi iscritti, tre si sono qualificati e due sono rimasti fuori per 1“.













Foto: Pier Colombo