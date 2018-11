Sci alpino, Slalom Killington 2018: Mikaela Shiffrin imbattibile, 45ma vittoria in carriera! Irene Curtoni a ridosso della top10

Mikaela Shiffrin è profeta in Patria e, dopo quello di Levi, si aggiudica anche lo slalom di Killington, Stati Uniti, valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. La fuoriclasse nata a Vail ritocca per l’ennesima volta il suo record, giungendo al successo numero 45 in carriera e il numero 34 nella specialità (portandosi a -1 dal primato dell’austriaca Marlies Schild). Dopo una prima manche nella quale non ha voluto forzare al massimo, la statunitense ha gestito il margine di vantaggio e ha centrato il terzo successo sulla Superstar di Killington. A farle compagnia sul podio la solita slovacca Petra Vlhova a 57 centesimi e la svedese Frida Hansdotter a 1.08.

Quarta posizione per l’austriaca Bernadette Schild a 1.41, quinta e sesta per le elvetiche Michelle Gisin (a 1.93), autrice di una seconda manche eccellente, e Wendy Holdener a 2.37. Completano la top ten la svedese Anna Swenn Larsson settima a 2.44, quindi le austriache Katharina Gallhuber e Katharina Truppe, rispettivamente ottava a 2.94 e nona a 3.32, e la tedesca Lena Duerr a 4.06.

Per quanto riguarda le italiane: 11esima Irene Curtoni, la classe 1985 che conferma la posizione della prima discesa, inizia bene anche nella seconda manche, ma cala vistosamente nel finale, andando probabilmente in debito d’ossigeno e lasciando sulla neve diversi centesimi pesanti. Chiara Costazza, l’unica altra nostra portacolori che si era qualificata, disputa una ottima prima parte di seconda manche, sciando al massimo delle sue possibilità e scavando un solco notevole rispetto al miglior tempo parziale. Per sfortuna dell’atleta nata a Cavalese, però, arriva un errore che la manda fuori pista. Grande occasione gettata alle ortiche per recuperare diverse posizioni.

Foto: Goran Jakus Shutterstock