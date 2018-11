Sci alpino, Slalom femminile Levi 2018: Mikaela Shiffrin in testa dopo la prima manche senza dominare

Mikaela Shiffrin conferma ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, di essere la donna da battere in slalom. La cinque volte vincitrice della sfera di cristallo di specialità si trova in testa dopo la prima manche a Levi (Finlandia), primo atto tra i rapid gates della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Su un tracciato accorciato a causa delle forti raffiche di vento che hanno portato ad uno spostamento di 45 minuti dell’orario di partenza, la fuoriclasse americana non ha dominato come di consueto, con il successo finale ancora tutto in discussione.

La detentrice della Coppa del Mondo generale è partita piuttosto cauta nella prima parte in piano, facendo poi la differenza sul muro con la consueta fluidità d’azione. Leggera nella conduzione, a tratti quasi essenziale, Shiffrin ha stampato il miglior tempo in 45″06 quasi senza strafare. La fuoriclasse statunitense dovrà però guardarsi dalla svedese Frida Hansdotter: la veterana scandinava è stata brava a far correre gli sci nei tratti pianeggianti, fermandosi a soli 14 centesimi dalla vetta. Si annuncia dunque uno splendido duello per la vittoria.

Più staccate tutte le altre avversarie. La slovacca Petra Vlhova ha commesso qualche lieve imperfezione, collocandosi in terza piazza a 0.59 dalla vetta, appena 4 centesimi meglio rispetto all’austriaca Katharina Gallhuber. Quinta la svizzera Wendy Holdener a 7 decimi da Shiffrin: l’argento di PyeongChang 2018 ha incontrato notevoli difficoltà nell’affrontare il muro centrale della Black Levi. La corsa al podio appare apertissima e nella lotta rientra anche la svedese Anna Swenn Larsson, sesta a 0.93.

Oltre il secondo di distacco si trova la canadese Erin Mielzynski, mentre completano la top10 la tedesca Marina Wallner, la norvegese Nina Haver-Loeseth e l’austriaca Bernadette Schild.

Prestazione senza squilli per le azzurre. Chiara Costazza ed Irene Curtoni, rispettivamente 16ma e 19ma a 1″59 e 1″77, non hanno commesso gravi errori, non riuscendo tuttavia mai a generare la velocità necessaria in curva per tenere il passo delle migliori. Non qualificate Martina Peterlini (50ma) e Marta Bassino (59ma), fuori Roberta Midali. In slalom la crisi resta profonda per il Bel Paese.

Appuntamento alle ore 13.45 per la seconda manche.

Foto: Goran Jakus/Shutterstock.com