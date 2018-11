Sci alpino, Slalom femminile Levi 2018: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv

Sabato 17 novembre si disputerà lo slalom femminile di Levi, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla neve finlandese andrà in scena il primo appuntamento tra i pali stretti e la grande favorita della vigilia sarà come sempre la statunitense Mikaela Shiffrin che ha avuto in dote il pettorale numero uno.



La sorte ha premiato la detentrice della Sfera di Cristallo che scenderà prima della svizzera Holdener e delle svedesi Hansdotter e Swenn Larsson, mentre la slovacca Petra Vlhova gareggerà per sesta dopo anche l’austriaca Bernadette Schild. Le prime italiane sono Irene Curtoni col 9 e Chiara Costazza col 10, ci sarà anche Marta Bassina che scenderà per ultima col numero 73.

Di seguito la startling list e i pettorali di partenza dello slalom femminile di Levi, il programma dettagliato con tutti gli orari e come vedere la gara in diretta tv e streaming.

SLALOM FEMMINILE LEVI: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 17 NOVEMBRE:

11.15 Prima manche

13.15 Seconda manche

SLALOM FEMMINILE LEVI: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SLALOM FEMMINILE LEVI: STARTING LIST E PETTORALI DI PARTENZA

1. Mikaela Shiffrin (USA)

2. Wendy Holdener (Svizzera)

3. Frida Hansdotter (Svezia)

4. Anna Swenn Larsson (Svezia)

5. Bernadette Schild (Austria)

6. Petra Vlhova (Slovacchia)

7. Katharina Gallhuber (Austria)

8. Erin Mielzynski (Canada)

9. Irene Curtoni (Italia)

10. Chiara Costazza (Italia)

11. Katharina Truppe (Austria)

12. Michelle Gisin (Svizzera)

13. Estelle Alphand (Svezia)

14. Katharina Liensberger (Austria)

15. Nina Haver-Loeseth (Norvegia)

16. Marina Wallner (Germania)

17. Christina Geiger (Germania)

18. Lena Duerr (Germania)

19. Emelie Wikstroem (Svezia)

20. Ana Bucik (Slovenia)

21. Marusa Ferk (Slovenia)

22. Resi Stiegler (USA)

23. Nastasia Noens (Francia)

24. Maren Skjoeld (Norvegia)

25. Laurence St-Germain (Canada)

26. Katharina Huber (Austria)

27. Aline Danioth (Svizera)

28. Carole Bissig (Svizzera)

29. Adeline Mugnier (Francia)

30. Roni Remme (Canada)

31. Charlotta Saefvenberg (Svezia)

32. Josephine Forni (Francia)

33. Meta Hrovat (Slovenia)

34. Martina Dubovska (Repubblica Ceca)

35. Asa Ando (Giappone)

36. Magdalena Fjaellstroem (Svezia)

37. Ylva Sttalnacke (Svezia)

38. Sakurako Mukogawa (Giappone)

39. Mireia Gutierrez (Andorra)

40. Mina Fuerst Holtmann (Norvegia)

41. Hannah Koeck (Austria)

42. Kristine Gjelsten Haugen (Norvegia)

43. Maria Shkanova (Bielorussia)

44. Sara Hector (Svezia)

45. Gabriela Capova (Repubblica Ceca)

46. Thea Louise Stjernesund (Norvegia)

47. Charlotte Chable (Svizzera)

48. Franziska Gritsch (Austria)

49. Adriana Jelinkova (Paesi Bassi)

50. Marie-Therese Sporer (Austria)

51. Nina O Brien (USA)

52. Amelia Smart (Canada)

53. Kristin Lysdahl (Norvegia)

54. Roberta Midali (Italia)

55. Haruna Ishikawa (Giappone)

56. Michaela Dygruber (Austria)

57. Jessica Hilzinger (Germania)

58. Martina Peterlini (Italia)

59. Nella Korpio (Finlandia)

60. Lorina Zelger (Svizzera)

61. Ksenia Alopina (Russia)

62. Elena Stoffel (Svizzera)

63. Klara Livk (Slovenia)6

64. Marlene Schmotz (Germania)

65. Sara Rask (Svezia)

66. Nevena Ignjatovic (Serbia)

67. Elsa Haakansson Fermbaeck (Svezia)

68. Kia-Emilia Hakala (Finlandia)

69. Julia Toiviainen (Finlandia)

70. Mathilda Lassenius (Finlandia)

71. Erika Pykalainen (Finlandia)

72. Marjolein Decroix (Belgio)

73. Marta Bassino (Italia)













Foto: Goran Jakus / Shutterstock.com