LIVE Sci alpino, Slalom femminile Levi 2018 in DIRETTA: prima manche in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom femminile da Levi, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tutte contro Mikaela Shiffrin. Il pronostico è solo uno ed è quello che pone l’americana come la principale favorita nella gara di Levi, che come sempre ospita il primo evento dell’anno tra i rapid gates. Shiffrin va a caccia del 33° successo in carriera in slalom su una pista che l’ha vista vincere già in due occasioni nel 2013 e 2016. Tra le rivali dell’americana ci sono sicuramente: la slovacca Petra Vlhova, vincitrice proprio a Levi nella stagione passata, la svedese Frida Hansdotter, campionessa olimpica in carica, e la svizzera Wendy Holdener, eterna piazzata ancora alla ricerca della prima affermazione in questa specialità.

Lo slalom femminile è ormai da molte stagioni un grande problema per l’Italia. Le azzurre faticano ad essere competitive e sono spesso lontane dalle posizioni che contano. Chiara Costazza ed Irene Curtoni puntano comunque ad un piazzamento tra le prime dieci.

Si parte alle ore 10.15 e poi alle 13.1 ci sarà la seconda manche. Non perdetevi davvero nulla con la DIRETTA di OA Sport dello slalom femminile di Levi. Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

9.45: Buona giornata agli appassionati di sci alpino. Secondo appuntamento con la Coppa del Mondo femminile. Dopo l’antipasto di Soelden con lo slalom gigante di apertura, oggi si disputa a Levi il primo slalom speciale della stagione

foto: Cristiano Barni/Shutterstock