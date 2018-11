LIVE Sport Invernali, DIRETTA sabato 17 novembre: Italia da podio nello speed skating, c’è lo sci alpino a Levi. Parte il curling!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 17 novembre). La stagione entra nel vivo, si preannuncia una giornata davvero molto ricca che aprirà a tutti gli effetti il 2018-2019 riservato alla neve e al ghiaccio. Ci sarà davvero da divertirsi e ce ne sarà per tutti i gusti, tante discipline in scena e divertimento assicurato per tutti gli appassionati che potranno gustarsi le gesta dei campioni più grandi.

Si incomincerà con la Coppa del Mondo di speed skating a Obihiro, riflettori puntati in particolari modo sulle mass start della prima mattina dove l’Italia si giocherà delle carte importanti con Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida. Dal Giappone si passerà direttamente in Finlandia, a Levi spazio infatti allo sci alpino con lo slalom femminile valido per la Coppa del Mondo: prima manche alle ore 10.15 e seconda alle ore 13.15, tutte contro Mikaela Shiffrin e purtroppo le azzurre non nutrono grandi ambizioni.

Lunga giornata invece a Mosca per la Rostelecom Cup, quinta tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico: Nicole Della Monica e Matteo Guarise sono secondi dopo lo short program, oggi nel free skating possono inseguire il podio e le finali. A Tallinn incominceranno invece gli Europei di curling, l’Italia giocherà contro Olanda e Svizzera al maschile mentre le ragazze sfideranno le elvetiche.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 17 novembre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per seguire tutti gli eventi senza perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 08.00. Buon divertimento a tutti.

