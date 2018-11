Sci alpino, partenza Slalom femminile Levi 2018 posticipata per il vento. Il nuovo orario ed il programma

Inizia con un rinvio di un’ora a causa del vento la prima manche dello slalom speciale femminile di Levi: la pista finlandese infatti, è spazzata da grandi folate e così gli organizzatori hanno deciso di programmare un nuovo orario per lo start. La prima parte di gara inizierà così alle ore 11.00.

Ricordiamo che ci sono due azzurre al via nel primo gruppo, ovvero Irene Curtoni con il numero 9 e Chiara Costazza con il numero 10, ma la favorita è sempre la statunitense Mikaela Shiffrin, che l’anno scorso ha dominato la coppa del Mondo e che avrà il vantaggio di partire con il pettorale 1.

Tra le rivali dell’americana ci sono sicuramente la slovacca Petra Vlhova, vincitrice proprio a Levi nella stagione passata, la svedese Frida Hansdotter, campionessa olimpica in carica, e la svizzera Wendy Holdener, eterna piazzata ancora alla ricerca della prima affermazione in questa specialità.

Dalle indicazioni che erano giunte prima del rinvio, nella notte si è arrivati a 0° ma in mattinata la temperatura dovrebbe risalire oltre i 3°. Non dovrebbe piovere (domani invece per lo slalom maschile è prevista pioggia) e pare che la neve sia comunque in buone condizioni. Staremo a vedere se si potrà dire lo stesso alle 11.00.













