Sci alpino, Pagelle slalom speciale Levi 2018: Mikaela Shiffrin vince senza strafare, belle rimonte di Schild e Liensberger, male le azzurre

Mikaela Shiffrin vince lo slalom speciale di Levi, in Finlandia (clicca qui per la cronaca), primo appuntamento della specialità della Coppa del Mondo di sci alpino 2018, ma non è certo una notizia. La statunitense, infatti, ha toccato quota 33 successi nella specialità e si avvia ad un’altra stagione di dominio. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio chi, oltre alla campionessa statunitense, si è meritata un bel voto sulla pista finlandese.

LE PAGELLE DELLO SLALOM DI LEVI

Mikaela Shiffrin 9: Vince ancora una volta in slalom speciale, anche oggi che non ha messo in mostra la sua edizione migliore. Disputa (per i suoi standard) due manche “normali” e sale sul gradino più alto del podio in totale scioltezza. Chi potrà fermarla?

Petra Vlhova 7.5: Senza contare Shiffrin è l’atleta che centra le due prove migliori ai piani alti della classifica. Nella seconda ha modo di forzare e riesce a recuperare anche una posizione, iniziando il suo anno nella giusta maniera. Raggiungere Shiffrin sarà complicato, ma la slovacca c’è.

Bernadette Schild 7.5: Nella prima discesa aveva fatto intravedere qualcosa di interessante e, per sua fortuna, lo ribadisce nella seconda nella quale, grazie al miglior tempo di manche, recupera ben nove posizioni, fino a salire sul podio. L’austriaca aveva bisogno di un gara simile, ora starà a lei farne tesoro in questa Coppa del Mondo.

Wendy Holdener 6.5: La più regolare di questo sabato. Quinta era, e quinta rimane. Sfiora il podio per sei centesimi e conferma di avere iniziato con il piede giusto questa Coppa del Mondo.

Katharina Liensberger 7: Delusa da una prima discesa nella quale non aveva espresso il suo massimo (solo 14esima) il giovane talento classe 1997 centra una ottima seconda manche nella quale risale dalla 14esima alla ottava posizione.

Meta Hrovat 6.5: Partita con il numero 33 nella prima manche sorprende tutti classificandosi al settimo posto. L’emozione le gioca un brutto scherzo nella seconda, ma non commette errori gravi e, tutto sommato, è 12esima, miglior risultato della sua giovane carriera.

Erin Mielzynski 5.5: Dilapida tutto quanto di buono aveva costruito nella prima manche (ottava posizione), con una seconda da incubo con un ritardo di oltre un secondo sulle migliori.

Nina Haver-Loeseth 6: Giornata a metà per la norvegese. Chiude con un buon decimo posto al mattino, rovina tutto nella seconda manche non confermandosi.

Chiara Costazza 5: La prima manche l’aveva vista ad un secondo e mezzo dalla vetta, per cui doveva cambiare marcia nella seconda. Missione ampiamente fallita, con una prova davvero opaca sin dal via. Nel primo tratto calca troppo sugli spigoli e perde quasi mezzo secondo che, nel prosieguo della pista, non riesce a recuperare. Chiude alle spalle, anche, di Irene Curtoni. Non l’inizio di stagione che sognava…

Irene Curtoni 5.5: Dopo una prima manche conclusa a 1.77 da Mikaela Shiffrin, prova la rimonta nella seconda. Dopo una prima fase di discesa non eccezionale, cambia marcia nel tratto finale trovando anche un buon ritmo. Per sua sfortuna, tuttavia, il cronometro non le sorride.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Goran Jakus / Shutterstock.com