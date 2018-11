Sci alpino, Mikaela Shiffrin firma la 44ma vittoria in Coppa del Mondo nello slalom di Levi. Azzurre fuori dalle 15

Mikaela Shiffrin riparte da dove aveva lasciato, ovvero vincendo lo slalom speciale di Levi, in Finlandia, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2018 di sci alpino. La fuoriclasse di Vail centra il successo numero 33 in questa specialità (il 44esimo in assoluto) e ribadisce che, come sempre, la più forte è lei. La prova odierna non è stata resa semplice dalle condizioni meteo, dato che in mattinata erano presenti raffiche di vento fino a 70 kmh (gli organizzatori sono stati costretti ad abbassare la partenza al terzo dosso della pista che, ad ogni modo, è risultata ben preparata e con diversi tratti ghiacciati, nonostante le temperature sui 3°).

La statunitense, ad ogni modo, piazza il miglior tempo nella prima manche, quindi gestisce nella seconda, non lasciando scampo alle rivali. Non una delle edizioni migliori della classe 1995, ma sufficiente per iniziare con il piede giusto la sua stagione. Sul podio assieme a Shiffrin salgono la slovacca Petra Vlhova seconda a 58 centesimi e l’austriaca Bernadette Schild terza a 79, autrice di una seconda discesa eccellente nella quale ha scavalcato ben nove avversarie.

Quarta posizione per la svedese Frida Hansdotter a 81 centesimi, dopo aver chiuso la prima manche in scia a Shiffrin, quinta l’elvetica Wendy Holdener a 85, sesta la svedese Anna Swenn Larsson a 89, settima l’austriaca Katharina Gallhuber a 1.05, ottava per la connazionale Katharina Liensberger (che rimonta ben sette posizioni) a 1.24, quindi nona la norvegese Nina Haver-Loseth a 1.47 e decima la svizzera Michelle Gisin a 1.95.

Per quanto riguarda i nostri colori, partenza con pochi sorrisi per le italiane, con Irene Curtoni che chiude la sua gara in 18esima posizione a 2.85 dalla vetta, un gradino sopra a Chiara Costazza a 2.89.

Foto: Shiffrin Goran Jakus Shutterstock