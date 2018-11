Pattinaggio artistico, Internationaux De France 2018: doppietta americana nel singolo maschile. Nathan Chen conquista la vetta, Brown secondo

La seconda e ultima giornata di competizioni alla Patinoire Polesud di Grenoble, questa settimana teatro della sesta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico, gli Internationaux de France, è stata aperta dal programma libero della categoria individuale maschile.

Dopo una performance impegnativa si è imposto saldamente l’americano Nathan Chen, artefice di una prestazione di alto livello sul versante tecnico. Il Campione Mondiale in carica ha eseguito correttamente gli elementi di maggior valore del layout, ricevendo tuttavia dal pannello tecnico due chiamate not clear edge sia nel quadruplo flip iniziale, sia nel triplo flip in combinazione con il triplo toeloop. Impressionante invece il quadruplo toeloop e la combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop, valutata con un grado di esecuzione leggermente negativo per via di una chiamata di salto sottoruotato ma inserita come terz’ultimo elemento del programma, dunque in zona bonus. Raccogliendo livello 4 in tutti gli elementi di trottola e ricevendo la seconda migliore valutazione nelle componenti del programma, l’americano ha chiuso il segmento con 184.64 (96.94, 87.70) totalizzando 271.58.

In seconda posizione si è piazzato il compagno di squadra Jason Brown, autore di una buona prova caratterizzata da due passaggi a vuoto nel primo (triplo axel eseguito doppio) e nell’ultimo (triplo flip atterrato doppio) elemento, ma anche da ottime realizzazioni come la combinazione triplo axel/doppio toeloop, le trottole valutate con un grado di esecuzione altissimo così come la sequenza di passi chiamata di livello 4. Con il miglior riscontro sulle componenti del programma, l’atleta di Brian Orser ha ottenuto la terza piazza nel segmento con il nuovo personale di 159.92 (70.28, 89.64) per un totale di 256.63.



Il terzo posto è stato conquistato dal russo Alexander Samarin, anche oggi in grande spolvero, protagonista di un programma molto valido sul fronte tecnico in cui ha atterrato importanti elementi come la combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop, il triplo axel e triplo lutz/euler/triplo salchow, pattinando il secondo libero con 162.67 (80.89, 81.78) guadagnando il totale di 247.09.

In virtù dei risultati odierni, a sfidarsi sul ghiaccio di Vancouver per le Finali saranno i giapponesi Yuzuru Hanyu e Shoma Uno, l’americano Nathan Chen, il ceco Mikhal Brenzina, il russo Sergei Voronov e il sudcoreano Junwha Cha. Le riserve saranno, in rigoroso ordine gerarchico, Keegan Messing, Alexander Samarin e il nostro Matteo Rizzo.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Colombo Pier