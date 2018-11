Orari Serie A calcio, il calendario degli anticipi di sabato 24 novembre: come vederli in tv su Sky e DAZN

Dopo la pausa per la Nazionale riprende il campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Si apre oggi, sabato 24 novembre, la tredicesima giornata con ben tre anticipi in programma. Alle ore 15.00 scenderanno in campo Udinese e Roma in un incontro che vedrà la prima di Davide Nicola sulla panchina dei friulani. Alle ore 18.00 sarà la volta della capolista Juventus che attende in casa la Spal per allungare in attesa delle inseguitrici. Nella sfida delle ore 20.30 l’Inter proverà a riscattarsi contro il Frosinone dopo la delusione di Bergamo dell’ultima giornata.



Le tre sfide in programma oggi saranno trasmesse da Sky e DAZN secondo la consueta suddivisione degli orari. In diretta streaming su DAZN sarà visibile la sfida delle 20.30 tra Inter e Frosinone, mentre le altre due gare andranno in onda su Sky e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Di seguito il programma completo.

SABATO 24 NOVEMBRE

ore 15.00 Udinese-Roma

diretta tv su Sky Sport Serie A, diretta streaming su Sky Go

ore 18.00 Juventus-Spal

diretta tv su Sky Sport Serie A, diretta streaming su Sky Go

ore 20.30 Inter-Frosinone

diretta streaming su DAZN













Foto: andrea bertani / Shutterstock.com